Docentes apelaron el rechazó de la jueza Pacheco al amparo

La titular del Juzgado Laboral 2 Iris Pacheco rechazó el amparo presentado por la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) por el cobro de sus haberes en tiempo y forma. La magistrada aseguró que se encuentra en las mismas condiciones que los docentes por lo que no sería imparcial su veredicto. Es por eso que los trabajadores de la Educación presentaron una apelación y ahora esperan que la Cámara de Apelaciones falle a su favor.

En diálogo con La Posta Comodorense, Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de ATECh, cuestionó a la jueza laboral por su inhibición. “La jueza Pacheco parece no leer el amparo. Parece que leyó las primeras páginas para contestar sin fundamentar y rechazar el amparo. Es lamentable. Describe que ella no está cobrando y asegura que ‘hoy siendo domingo me encuentro en mi domicilio redactando este escrito’. Así contesta el planteo de más de 4 mil docentes en Comodoro. Nos encontramos con una jueza que se inhibe de la causa que, como los demás jueces y conjueces, escribe ese mamarracho. Es lamentable que la jueza conteste de esa manera”.

“Lo que hicimos es presentar una apelación y tendrá que resolver la Cámara de Apelaciones. Esperemos que tengan una respuesta más consiente. La jueza dice que es clara la violación de derechos pero que eso no constituye una ilegalidad. Yo no puedo creer que una jueza escriba algo así”, cuestionó.

“El Gobierno tiene la obligación de pagar los salarios en tiempo y forma porque ha habido forma de pago totalmente ilegal. Hay para hacer dulce con las ilegalidades”, aseveró.

SECUESTRO DE VEHICULO

Los docentes deben atravesar diferentes inconvenientes. Es que Murphy sufrió el secuestro de su vehículo cuando iba a firmar la apelación a la inhibición de la jueza laboral. “Yo tenía la obligación de firmar la apelación de este rechazo. Si o si tenía que encontrarme con la abogada para firmar esta apelación, me dirigía al sindicato y encontré con un control de la Policía Federal a la altura del cementerio. Expliqué que era una situación de fuerza mayor. La abogada se acercó al lugar. Le mostró los papeles y me secuestraron el vehículo. No entraron en razón. Ni siquiera me dieron copia del acta. Empezaron a filmarme haciendo un procedimiento sin sentido común. La Policía Federal no entendió nada de lo que estábamos haciendo”, cuestionó.

Ahora el dirigente gremial tendrá que esperar que el acta llegue a la Fiscalía para poder realizar los trámites para recuperar su rodado. “Me van a tener el auto secuestrado hasta la próxima semana en la calle. No hay nada para hacer. Lo que uno quiere es que se baje la causa que se me inició y por supuesto que no se me quiera cobrar la multa porque no podría pagarla”, aseguró Murphy.

