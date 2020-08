Dirigentes de ATE fueron sobreseídos por la Justicia

“Ayer me comunicó el abogado que junto a Verónica Rosales, Gerardo Coronado y yo hemos quedado sobreseídos en el procesamiento que teníamos por el artículo 194 de la Constitución Nacional, quedando libre de todo tipo de culpa y causa”, expresó.

Vargas señaló que “Es injusto que el gobierno por reclamar el pago de los salarios en la provincia y desde hace más de dos años que nos venimos movilizando por estos temas”.

El dirigente estatal agregó que “Creemos que el gobierno debería darle tratamiento a la Ley Tributaria para resolver buena parte de los problemas de Chubut. La crisis no la debemos pagar los trabajadores y el pueblo, sino aquellos que se han beneficiado por las políticas de los distintos gobernantes que pasaron por la provincia”.

Para Vargas, “Tenemos un gobierno que miente de manera permanente con el pago de los salarios, pero no tenemos para llevarle un plato de comida a nuestros hijos y lo mismo pasa con los jubilados. Este es el peor gobierno que hemos tenido en Chubut”.

Por último, indicó que “Hoy estamos llevando adelante una medida de fuerza en los hospitales y la situación se va a ir agudizando, pero también rechazamos el juicio contra Daniel Murphy y Carlos Magno a quienes también tienen procesados por protestar”.

