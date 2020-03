Dio negativo el caso sospechoso de coronavirus en Comodoro

Mercedes Coma, responsable de comunicación de Clínica del Valle, confirmó que el primer caso sospechoso de coronavirus que mantenían internado dio negativo y el paciente fue dado de alta para que siga el aislamiento social. El segundo caso sigue sin definiciones a la espera de los resultados del Instituto Malbrán.

“En la mañana de hoy el área epidemiológica del Hospital Regional nos informó que los resultados del primer caso sospechoso que teníamos internado en la clínica desde el día 16 ha dado negativo para coronavirus, así que fue un gran alivio”, reveló Coma.

Luego indicó que “después de 10 días de larguísima espera llegaron los resultados que descartaron el caso como contagiado. El paciente fue tratado desde el día cero como un caso positivo más allá de que sólo era una sospecha, con todo el aislamiento y las prevenciones de cuidado que ameritan estas situaciones”.

En cuanto a los pasos posteriores a salir de alta, Coma manifestó que “con el negativo para coronavirus esta persona no tiene que seguir en situación de aislamiento aunque requiere el mismo aislamiento que estamos teniendo todo el resto de la sociedad manteniéndose en su domicilio aunque haya dejado de ser un caso sospechoso de coronavirus”.

En lo que respecta al segundo caso sospechoso internado en la Clínica del valle, señaló que “el paciente continuaba con fiebre hasta la tarde de ayer pero no tenía ninguna otra sintomatología respiratoria que pudiese indicar que se trata de un caso típico de coronavirus como los que se están tratando en otros lugares del país”.

Asimismo remarcó que “seguimos con el estado de sospecha hasta que no lleguen los estudios correspondientes del Instituto Malbrán y el paciente se encuentra en completo aislamiento con todos los resguardos del personal que lo asiste”.

Tras remarcar que la Clínica del Valle sigue desarrollando su funcionamiento normal y sin merma de personal, explicó que “el paciente que presenta síntomas de coronavirus no tiene que acercarse a la clínica, todo lo contrario, tiene que llamar para se lo vaya a visitar a su domicilio y el personal que lo asistirá evaluará la situación y su posible internación”.

