Diego Brancatelli denunció que lo amenazaron y golpearon con un paquete de polenta

El periodista Diego Brancatelli denunció que fue amenazado y escrachado en Goya, Corrientes, por al menos dos personas que entre gritos y golpes le dijeron que era «cómplice» del Gobierno y lo culparon por la situación de crisis económica.

Ante esto, publicó lo ocurrido en su twitter y además fue contra el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. «No esperaba nada de Gustavo Valdés pero sí que actúe si hay imágenes«, apuntó.

Me acaban de amenazar en #Corrientes#Goya Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde q se me acercó (y se fue corriendo) suba un video xq vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de@gustavovaldesok pero si q actúe si hay imágenes — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 13, 2022

Luego, el periodista dio más detalles en un video. “En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia”, comenzó diciendo.