Di Pierro: “No soy el bombero pero voy a trabajar para que no haya ninguna ruptura”

En una extensa charla con La Posta Comodorense Radio, Di Pierro expresó que “Yo no soy quién para dar consejos a nadie, lo que puedo hacer es transmitir y ayudar con mi experiencia de haber vivido épocas buenas y malas. Experiencias que fui acumulando como cuando integré la Secretaría de Bienestar Social durante la gestión de Marcelo Guinle y teniendo que afrontar la baja de barril de petróleo y los enormes conflictos que se produjeron en esos años; a los que pudimos responder con capacidad y unificando criterios para tirar todos del carro y sacar a nuestra ciudad de esos problemas”.

Recordando sus tiempos de jefe comunal comorense, indicó que “En el 2011 cuando asumimos en Comodoro nos encontramos con una ciudad desordenada y propusimos con Carlos Linares y todo un grupo de trabajo proyectarla a 20 años, porque en Cuencas como las nuestras las inversiones petroleras son a largo plazo y hay que darle una seguridad jurídica y de paz social”.

Describiendo los impactos dejados por el macrismo a nivel nacional, señaló que “Encontramos un país devastado y no van a ser fácil estos próximos años para el presidente Alberto Fernández, tampoco lo será para los gabinetes provinciales y municipales; porque en la Argentina hay desocupación pero también mucho hambre, desgraciada y vergonzosamente”.

Tarea unificadora

Di Pierro apuesta a que desde su cargo como asesor del gobernador podrá unir a las partes enfrentadas en el oficialismo. “Mi tarea es la de unificar criterios y voy a trabajar para que no haya ninguna ruptura política, porque no me entra en la cabeza que nadie, conociendo a los dirigentes que están de un lado y del otro, tenga la irresponsabilidad de querer repetir una historia que los peronistas la vivimos con Néstor Perl y que nos costó 12 años de tener un gobierno radical”, aseguró.

Luego agregó que “Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos todos y más allá de las diferencias y los pensamientos trabajar para que Chubut salga de esta crisis y normalizar la provincia para que la gente pueda tener trabajo y cobrar sus salarios como corresponde”.

Adelantando que su intención no es aferrarse al nombramiento, afirmó que “Si no puedo cumplir con ese rol, a mí no me interesa tener un cargo político decorativo”, enfatizó el dirigente comodorense y señaló que “no asumí en el cargo pero vengo charlando con todos los sectores desde hace mucho tiempo y buscaré ser el nexo entre todos los sectores del peronismo trabajando para los chubutenses y acompañando al gobierno nacional”.

Di Pierro puso el acento en que “la crisis es tan grande que necesita del aporte de todos los sectores y más aún de los que tenemos más experiencia y cascotazos a lo largo de nuestras carreras políticas; pero no tenemos un plazo determinado, aunque los tiempos no sobran, yo no vengo a hacer de bombero”.

Disculpas y salidas

“Pedir disculpas de un lado y del otro no hace a nadie menos que el otro”, propuso el ex director de YPF a la hora de encausar la crisis política desatada al interior del oficialismo.

Al consultarle cómo se hace para salir de la crisis, Di Pierro respondió que “con diálogo”; pero ante el calificativo de “miserables” políticos parecería ser muy difícil avanzar en esa dirección.

“Yo creo que el gobernador no quiso decir eso, a veces se dicen cosas que se malinterpretan o se dicen en momentos de calentura; por eso creo que son momentos de tener el corazón caliente y la cabeza fría. Creo en el proyecto político del gobernador Mariano Arcioni y conozco a todos los demás muchachos, y la verdad es que todos nos podemos juntar a buscar acuerdos”, resumió el ex intendente comodorense.

“Con diálogo no se solucionan todos los problemas, yo hablo de acuerdos políticos, porque Chubut tiene una deuda estructural de hace mucho tiempo y creo que ninguno puede mirar para el costado porque se han tomado créditos en dólares. Nadie se imaginaba la debacle que se vino en estos últimos cuatro años del gobierno macrista de Cambiemos, donde el país navegó a la deriva, y cuando hacemos el recuento de lo que ingresa y se gasta, siempre estamos en rojo desde hace muchos años”, expresó.

Tras considerar que se debe “consolidar una nueva camada de dirigentes políticos en Chubut que trabajen para la gente” -haciendo especial alusión al intendente Juan Pablo Luque-, señaló que “con los viejos dirigentes, muchos de los cuales están en cargos, ya sabemos lo que pasa cuando no se trabaja en conjunto y profundizamos el diálogo, pero a la hora trabajar para la gente hay que dejar las diferencias de lado”.

Sí a la minería

Di Pierro no le escapó al tema minero en Chubut y puso el acento en que debe ser una las aristas de la salida económica de la provincia. “Veo que muchos están en contra de la minería y nadie dice nada de lo que reciben gracias a la explotación petrolera, por eso nosotros siempre fuimos pro mineros desde nuestra ciudad y a la hora de pasar por la ventanilla de las regalías petroleras nadie le hace asco a esos fondos”, manifestó.

Sobre esta controvertida temática agregó que “no le tengo miedo al debate y desde hace años venimos planteando que los chubutenses somos dueños de los recursos naturales y le tenemos que dar valor a esos recursos. Eso lo podemos lograr teniendo un control ambiental serio, donde el Estado siempre falló y por esta la duda de la gente. En segundo lugar las inversiones tienen que ser a riesgo de los que vienen a invertir y en tercer término hay que sentarse a ver cómo se generan los recursos y qué le queda a cada parte”.

En ese mismo sentido, Di Pierro se refirió al proyecto minero Navidad y aseguró que “en la Meseta hay un consenso importante para que se desarrolle la minería”; para luego agregar que “los comodorenses no tuvimos la suerte de que nos pregunten si queríamos sacar petróleo”.