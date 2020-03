Detenciones por violar el aislamiento

Diputados del Frente de Todos y Cambiemos piden informes por las detenciones en Chubut

Adriana Casanovas, titular del bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, expresó a La Posta Comodorense Radio que enviaron pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las 1.200 detenciones producidas por violaciones a la cuarentena en Chubut. Hoy tratarán la reducción de salarios de los legisladores como consecuencia de la pandemia.

“Hemos venido trabajando algunos pedido de informe para el Ejecutivo y en esta oportunidad junto al bloque de Juntos por el Cambio elaboramos una nota para el gobernador, al procurador general y a los jueces para que nos informen sobre las situaciones de abuso de autoridad”, indicó Casanovas.

La diputada opositora agregó que “Como vimos en la conferencia de prensa que el ministro (de Seguridad) Federico Massoni anunció 1.200 detenciones, queremos saber las condiciones de esas detenciones, las nóminas de personas, cómo se sucedieron, dónde fueron alojados y que intervención judicial se produjo en cada uno de los casos”.

Controles sí, abusos no

“Nosotros estamos a favor del control para que la gente se quede en su casa para cumplir con el aislamiento, pero sí cuestionamos la forma en la que se están manejando y creemos que no es la correcta. Primero porque no estamos en estado de sitio y segundo porque no podemos dejar que esto suceda en nuestra provincia porque el maltrato hacia el ciudadano no es la correcta y así lo hemos visto en algunos videos”, enfatizó Casanovas

En cuanto a la separación decidida por el ministro Massoni de la comisaria de Rawson, sostuvo que “le pedimos al gobernador hace tres días atrás fue hacer una teleconferencia para hablar de estos temas, porque el impedimento de trasladarnos hasta Rawson no imposibilita hablarlo de otra manera, pero no hemos tenido respuesta del Ejecutivo”.

Tras considerar “desacertados” los dichos del ministro de Gobierno José Grazzini cuestionando la nota elaborada por los diputados y afirmando que cayó “muy mal” entre los legisladores, Casanovas indicó que “no es justo que él mezcle la política en esto, porque queremos ser una oposición constructiva y queremos tener participación en las decisiones; no que nos DNU o leyes y no tengamos ninguna posibilidad de dar nuestras opiniones teniendo que aprobarlos a libro cerrado”.

Finalmente anticipó que junto al bloque de Juntos por el Cambio están debatiendo el tema de la baja de sueldos para legisladores provinciales “hoy estaremos avanzando en este tema porque la situación amerita hacer un aporte del sector político”.

La nota: