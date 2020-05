Después de 40 años, la crisis provocó el cierre de La Tradición

“Antes de estos 50 días, veníamos desde hace ya meses planificando una remodelación y buscábamos mantener nuestra esencia y darle un toque de renovación con la mirada puesta en el mes de diciembre cuando se iban a cumplir los 40 años de nuestra inauguración”, relató Zuñeda.

Para la propietaria de La Tradición explicó que “Nadie esperaba esto, a este bicho de porquería nadie lo vio venir. Los negocios tienen un límite porque 50 días sin facturar son insostenibles aunque tengamos 40 años, no hay forma de bancarlo. Tomar créditos sería muy difícil de pagar porque no sabemos cómo va a ser la reapertura de los restaurantes; todo eso nos tira por debajo de los puntos de equilibrio”.

Luego manifestó que “Esta es una empresa familiar con la que pasamos muchas crisis, muchas las superaron mis padres y otras junto a mi hermano, pero esta vez no encontramos cómo aguantarla. El máximo para aguantar sin facturar son 15 días, después del día 25 se te estruja todo y a los 50 días se te viene todo abajo”.

Golpeada por la inevitable decisión, Zuñeda expresó que “Tomar la decisión de cerrar un negocio de 40 años es lo más espantoso que le puede pasar a una familia y lamentablemente no somos los únicos. Esto es como si nos hubiera agarrado una guerra, algunos siguen aguantando en la trinchera, pero nosotros no pudimos hacerlo más; les pedimos perdón a todos por no poder seguir con las puertas abiertas”.

