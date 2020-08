Desde Rada Tilly le piden a sociedad “que se cuide”

“Es una situación que nos preocupa y ocupa a todos los que tenemos que diseñar estrategias de comunicación para llegar a la gente, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en el conglomerado Comodoro y Rada Tilly para hacerle saber a la población qué se puede hacer y qué no para cuidarnos entre todos”, expresó el funcionario.

Rivera explicó que “El fin de semana pusimos mucho hincapié en el uso de tapabocas y hemos visto que la cantidad de gente sin usarlo del viernes al domingo ha sido mucho menor, también en los espacios públicos. Quizás haya que hacer algunos retoques con los horarios y los controles”.

La prioridad para el Municipio de Rada Tilly es que la sociedad tome conciencia del aumento de los contagios y en ese sentido manifestó que “Estamos tratando de reforzar todo el tiempo con la comunicación que lo más importante es la utilización del barbijo, el distanciamiento social, no compartir utensilios o mate, y fundamentalmente no realizar juntadas o reuniones familiares ya que se ha demostrado que son los momentos más frecuentes de contagio y porque además están prohibidas”.

Conciencia ciudadana

El secretario de Gobierno radatilense agregó que “En la región tenemos muchísima apertura y en Rada Tilly el 85% de las actividades están funcionando, eso se logró gracias al acompañamiento de los cuidados de la ciudadanía, pero si esto no sigue siendo así vamos a tener que tomar alguna otras medidas más restrictivas y no queremos que suceda así. Necesitamos la ayuda de todos”.

Tras aclarar que las multas van de 6.000 a 30.000 pesos, indicó que “Frente a las fiestas y las reuniones prohibidas tenemos las multas y las actuaciones en la Justicia Federal Penal, no es poco tener una causa abierta y que no permite por ejemplo obtener un carnet de conducir por antecedentes penales”.

Finalmente sostuvo que “El esfuerzo más grande es que la gente tome conciencia y apuntamos a que la franja etaria de los adultos jóvenes o adolescentes que consideran que no les va a pasar nada y necesitamos la ayuda de los padres para que la sociedad nos acompañe. No le estamos diciendo a la sociedad que vamos a volver a Fase 1 sino que necesitamos que se cuide”.

La nota: