Desde Provincia se pidió conciencia colectiva para contener el coronavirus

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia con respecto a la segunda ola de la pandemia de COVID-19, y aprovechó la ocasión para resaltar que “desde el equipo de Salud volvemos a realizar un llamado al cuidado individual, con el fin de poder generar una conciencia colectiva respecto a los cuidados que debemos tener para enfrentar a este virus”.

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich admitió que “la situación actual es bastante compleja, no sólo porque siguen creciendo los contagios, sino también porque vemos un claro aumento en la ocupación de las camas de terapia intensiva”, precisando que “a principios del mes de mayo teníamos alrededor de veinte camas de terapia intensiva ocupadas, mientras que el día miércoles, por ejemplo, superamos las sesenta”.

“Este es un indicador que realmente nos mantiene en vilo, aunque por fortuna estamos detectando una disminución en la edad de los pacientes que requieren internación, lo cual está directamente vinculado con el gran avance que hemos tenido estos últimos meses en la campaña de vacunación”, afirmó el titular de la cartera sanitaria provincial.

Segunda ola: Las nuevas cepas aumentan el índice de contagio

En cuanto a la confirmación de la circulación de nuevas cepas del Covid-19 en el territorio del Chubut, Puratich señaló que “lo que tienen de distinto estas nuevas cepas es que aumentan el índice de contagio”, y agregó que “durante la primera ola de la pandemia solíamos decir que cada persona enferma por Covid-19 podía llegar a contagiar a otras diez más, mientras que ahora se sabe que una persona portadora de las nuevas cepas puede llegar a contagiar a otras treinta personas más, porque la carga viral y la capacidad de contagio son mayores”.

“Esto es lo que provoca que la segunda ola se esté desarrollando a un ritmo mucho más intenso, sumado también a que la primera ola estuvo demorada porque hubo un mejor acatamiento por parte de la población de las medidas de aislamiento, y éstas eran mucho más estrictas que las que fueron propuestas actualmente”, refirió el ministro.

Respecto a esto último, y teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica de la provincia, particularmente en lo que tiene que ver con el aumento sostenido de casos positivos en la zona del Valle y de Puerto Madryn, Puratich afirmó que “no hay que preocuparse cuando las cosas pasan, sino que tenemos que ocuparnos para que las cosas no pasen”.

Cuidado Individual y Conciencia Colectiva

“En tal sentido, mantuvimos recientemente una reunión con el gobernador Mariano Arcioni y la totalidad del Gabinete Provincial, donde realizamos una presentación de la situación epidemiológica actual, y de la propia campaña de vacunación, en el marco de la cual ya superamos las 150.000 dosis aplicadas, lo cual es sumamente importante”, detalló el ministro.

“Sin embargo, e independientemente de que avancemos con la vacunación, o que desde el gobierno tomemos las medidas que tomemos, lo cierto es que si cada uno de nosotros no empieza a aplicar los cuidados individuales no vamos a poder controlar esta situación de pandemia en la que estamos inmersos”, sostuvo.

“Si no queremos avanzar con medidas que puedan perjudicar a tal o cual sector, es necesario que realicemos un trabajo preventivo, y es por eso que desde el equipo de Salud volvemos a realizar un llamado al cuidado individual, con el fin de poder generar una conciencia colectiva respecto a los cuidados que debemos tener para enfrentar a este virus”, refirió el titular de la cartera sanitaria.

Admitió también que “para lograr esto es indispensable involucrar a toda la sociedad” y que “necesitamos sumar a otros actores sociales a esta lucha, como a turismo, deporte, comercio, gastronómicos y demás, para que nos ayuden a difundir las distintas medidas de cuidados individuales”.

“Apelamos a la ayuda de cada uno de los organismos y actores sociales, porque evidentemente desde Salud no estamos consiguiendo llegar con nuestro mensaje de los cuidados individuales a todos los ciudadanos de la provincia”, aseguró.