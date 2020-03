Desde la CTA reclaman la reincorporación de la comisaria Mirantes

La Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Género y Diversidad de la CTA de los Trabajadores repudió enérgicamente “el accionar violento, machista y misógino del Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, Federico Massoni” al separar a la comisaria de Rawson, Laura Mirantes.

“Se trata de un claro acto de abuso de autoridad, ya que arremetió contra la Comisaria Laura Mirantes, y la apartó de su labor y pasándola a disponibilidad por cumplir con su deber de funcionaria pública en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia establecido por el Gobierno Nacional por CoronaVirus (Covid 19)”., se indica desde el documento.

Desde la CTA se recuerda que “Laura se negó a detener a un vecino que no estaba cometiendo un ilícito y como respuesta, el disciplinamiento del Ministro, ignorando la trayectoria, y la excelente labor que viene llevando a cabo Laura en el ejido Municipal como lo hizo cuando estuvo a cargo de la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Trelew, dando soluciones a cada uno de los conflictos con el mayor profesionalismo”.

Más adelante se señala que lo que se busca es “una Policía empática con su comunidad, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. No hay seguridad si no partimos desde un respeto mutuo y de un accionar colaborativo entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Estamos seguros que, es ese el rol que cumple la Comisaria Mirantes y este acto contra su persona es el reflejo de esa Policía que no queremos y que no soluciona la dificultad actual que transitamos, todo lo contrario, la agrava”, remarcan.

En el mismo tono, se señala que “este suceso no es aislado, desde que se decretó la emergencia sanitaria, han ocurrido numerosos acontecimientos ilegales y arbitrarios a la hora de aplicar la prohibición de circulación, allanamientos de morada ilegales, detenciones arbitrarias a personas, que por su actividad, condición social, o labor, deben salir de la casa, a fin de conseguir lo mínimo para poder subsistir. Teniendo en cuenta que una resolución de un ministerio no puede ir nunca por encima de un decreto presidencial, y que en la ley de Ministerios tampoco está contemplado este tipo de atribuciones.

Exigimos al Gobernador Mariano Arcioni la inmediata restitución de la Comisaria Mirantes y el cese de todo atropello a los derechos de todos.

Por último, la presencia de una mujer a cargo de la comisaría de Rawson ha significado un avance en la igualdad de género dentro de la institución. Sería un grave error retroceder en ello”, concluyen.