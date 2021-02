Desde la CTA, Montenegro avaló el acuerdo de la ATECh

Tomás Montenegro, secretario general de CTA de los Trabajadores de Chubut, comentó a La Posta Comodorense Radio su apoyo a la decisión de los docentes al aceptar el acuerdo para el inicio de las clases y cuestionó a la conducción de la Regional Sur de ATECh.

“Con esta experiencia de la encuesta online se pudieron expresar la mayoría de los trabajadores de la educación y la voz de la mayoría aceptó la propuesta, aunque sigue habiendo cosas por resolver y es el comienzo de una solución que no venía teniendo respuestas. Hay sectores que quedan al día y otros acortan la deuda, aunque debemos seguir trabajando para resolver lo que queda pendiente”, explicó.

Montenegro evitó avalar la realización de retención de servicios de los trabajadores estatales que aún quedan sin cobrar y expresó que “Hoy la mayoría de los trabajadores cobrarán dos salarios y el aguinaldo, esto no resuelve todos los problemas, por eso vamos a seguir trabajando con el tema de las paritarias; no obstante quienes se sientan perjudicados están habilitados legalmente a concretar acciones individuales”.

Adjudicándole una motivación en la interna sindical, Montenegro sostuvo que “La conducción de la Regional Sur se manejó con un doble mensaje porque hacia el interior de la conducción provincial nos dicen que no contaban con el rechazo a la propuesta, porque la mayoría de los docentes no se expresaron en ese sentido. No es correcto tener posiciones mezquinas y electoralistas pasando por encima la decisión de las mayorías”.

Finalmente indicó que “Hoy tenemos que estar muy por encima de esas cosas porque venimos de muchos problemas y la mayoría busca que se encause y se vaya solucionando la crisis”.

