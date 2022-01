Desde hoy, entra en vigencia el Pase Sanitario

📌 A partir del día de hoy, 1 de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre.

📌 Actualmente se considera *“vacunación completa”* al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada. También es completa en casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance en el suministro de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

📌 *El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación “Cuidar”* Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra la COVID-19, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.

📌 A través de la app Cuidar se podrá acreditar el estado de vacunación para poder asistir a ciertas actividades. *El pase cuenta con datos personales como nombre y apellido, número de DNI, el estado de vacunación contra COVID-19* (completa, iniciada, sin vacunación) y diagnóstico de COVID-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).

📌 *El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad.* Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento.

📌 *Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, no contarán con el pase dado que sólo puede ser generado desde la aplicación*, no obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel o en formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

📌 *Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará*, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

📌 *Las actividades para las que se solicitará el pase sanitario* son las que se consideran de mayor riesgo epidemiológico y sanitario y pueden variar entre las jurisdicciones. En principio son: viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas o similares; actividades en discotecas o salones de fiesta para bailes, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados; eventos masivos de más de MIL (1000) personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

📌 Los argentinos y argentinas de 13 años y más que hayan recibido el esquema completo o alguna dosis de *vacunas contra COVID-19 en el exterior* deberán completar la declaración jurada en Mi Argentina que les permitirá acceder a una constancia de vacunación. El pase sanitario de la app Cuidar mostrará el estado de vacunación de la persona indicando “vacunación iniciada” o “vacunación completa” (de haberse aplicado una vacuna de única dosis como Janssen o Cansino, figurará como “vacunación completa”).

📌 *Las personas que no sean ciudadanos residentes en Argentina*, independientemente del motivo de su ingreso al país, no podrán contar con el pase sanitario y deberán acreditar su estado de vacunación con el certificado que haya sido emitido por el país donde se hayan vacunado.

📌 *Las medidas de cuidado y la vacunación permiten desarrollar actividades de forma segura* y sostener los logros alcanzados.