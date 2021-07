Desde Comodoro se pide la discusión participativa de la nueva ley de Hidrocarburos

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, convocó esta tarde en Comodoro Rivadavia a todos los sectores vinculados a la industria petrolera, cámaras empresarias y sindicatos, así como también a los intendentes de la Cuenca del Golfo San Jorge, legisladores nacionales y provinciales, con el fin de definir una postura unificada respecto del proyecto de ley de Promoción de Hidrocarburos en debate a nivel nacional y concluyeron que “es imprescindible la participación de la provincia del Chubut y de todos los sectores aquí reunidos” en el debate de la iniciativa.

Al término de la reunión se firmó un documento que será girado de manera inmediata al Gobierno Nacional para que, desde la Secretaría de Energía de la Nación, se habilite la participación de todos los sectores involucrados en la elaboración de la iniciativa.

El documento

Las conclusiones del encuentro fueron plasmadas en un documento en el que se considera “imprescindible” la participación de la provincia del Chubut y de todos los sectores participantes en la discusión del proyecto de ley de Promoción de Hidrocarburos, que se está trabajando en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Es fundamental que la visión de nuestra provincia, sus trabajadores y fuerzas productivas sea tenida en cuenta dada la relevancia del proyecto en cuestión”, destacando además que Chubut es “uno de los principales productores de hidrocarburos de nuestro país” y aportó a la actividad durante más de 100 años.

En ese orden, explicitaron que “no pueden decidirse los destinos de uno delos principales sectores productivos y generador de empleos y oportunidades en la provincia, sin que sean considerados la opinión, experiencia y conocimiento de los actores involucrados en la actividad”.

Por todo ello, se expuso que Chubut debe tener “la posibilidad de participar en el armado de dicha ley, con la contribución de todos los sectores que la actividad involucra, como son los sectores de los trabajadores y del sector privado y los municipios del área de influencia”.

Relevancia chubutense

Indicaron además que la participación de Chubut será de “gran relevancia para enriquecer todos los aspectos que definan el rumbo de las inversiones en los próximos años para el beneficio de los chubutenses”.

“La ley debe contemplar aspectos fundamentales para impulsar la mejora permanente de la actividad, motor económico fundamental de esta provincia, para la preservación de los recursos para las generaciones futuras y para su extracción responsable, sostenible y socialmente beneficiosa”, agregan en las conclusiones.

En ese sentido, consideraron los presentes que el proyecto de ley debe contemplar “tanto el plan de inversiones plurianuales que se viene desarrollando, como la fijación de reglas claras para quienes proyectan nuevas inversiones”.

Desincentivo a empresas exportadoras

Entre dichas cuestiones, precisaron el incentivo de las inversiones en yacimientos maduros, tanto en áreas marginales como en áreas con oportunidades de nuevos desarrollos; incentivo a las empresas que vienen apostando desde hace muchos años en la Cuenca del Golfo San Jorge en crudo convencionales, que sostienen la inversión, actividad, trabajo y producción; incentivar la producción/inversión incremental analizando los criterios que permitan potenciar las áreas convencionales, en especial en el Golfo San Jorge; incentivar las exportaciones con la eliminación de los derechos de exportación; promover el desarrollo de proveedores locales y promover el sostenimiento y la generación de empleo genuino, entre otras.

Los asistentes advirtieron que, si bien no se conoce el proyecto, “de lo que ha trascendido surge cierta preocupación de los sectores aquí reunidos respecto del criterio de producción/inversión incremental, que consideramos perjudica áreas convencionales, en especial la del Golfo San Jorge. También el perjuicio se verifica en el cambio al régimen de permisos de exportación que perjudica y desincentiva a las empresas que exportan actualmente producción de áreas convencionales y que vienen invirtiendo hace muchos años para sostener la actividad”.

Agregaron que el objetivo de la mesa de trabajo conformada es “realizar los mejores aportes desde nuestra experiencia, nuestra historia en el sector y considerando la necesidad de dar a luz una nueva herramienta que profundice el desarrollo equitativo y federal”.

Participantes

Asistieron el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, además de los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de Rada Tilly, Luis Juncos; de Sarmiento, Sebastián Balochi, y de Río Mayo, Alejandro Avendaño.

También participaron el senador nacional Juan Mario Pais y los diputados nacionales Gustavo Menna, Ignacio Torres y Rosa Rosario Muñoz.

Formaron parte de la reunión los diputados provinciales Juan Horacio Pais, Emiliano Mongilardi, Carlos Gómez, Maria Cativa, Adriana Casanova, Manuel Pagliaroni, María Andrea Aguilera y Tatiana Goic.

Estuvieron presentes también el presidente de Petrominera S.E, Héctor Millar; el titular de la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge, Gustavo Twardowski, y los secretarios generales de los gremios de Petroleros y Gas Privado, Jorge Ávila; de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; de Camioneros, Jorge Taboada, y de la UOCRA, Raúl Silva.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador Arcioni y también hicieron uso de la palabra el ministro Cerdá, Héctor Millar, Jorge Ávila, Carlos Gómez, Gustavo Twardowsky, el diputado Gustavo Menna, el senador Mario Pais, Jorge Taboada, José Llugdar, la diputada Rosa Muñoz y los intendentes Juan Pablo Luque y Sebastián Balochi.

Nuevas inversiones y no desalentar las existentes

En su discurso de apertura, el gobernador Arcioni destacó que “los he convocado a todos ustedes para que podamos fijar una postura común en post de la defensa de los intereses de Chubut respecto del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que sabemos que se está impulsando desde el Gobierno Nacional”.

El mandatario provincial afirmó que “lo que estamos pidiendo es ser parte de la discusión y sobre todo poder aportar desde Chubut, una provincia que hace más de 100 años produce hidrocarburos, que somos una de las principales provincias productoras, que somos la cuarta provincia exportadora del país gracias, entre otras cosas, al petróleo, nuestro punto de vista. Entendemos que se deben promover nuevas inversiones, pero no desalentar las inversiones y la posibilidad de exportar de una de las cuencas más ricas del país”.