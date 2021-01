Desde Comodoro Deportes recomendaron ir a playas con guardavidas

Por la amplitud del ejido urbano de Comodoro y las condiciones esenciales que deben tener las playas, este año son cuatro las habilitadas con servicio de rescate: Costanera, km.3, km.4 y Caleta Córdova. En aquellas que no cuentan con el servicio fijo, se pide extremar las medidas de precaución y, en caso de accidente, llamar al 103 de Defensa Civil que deriva al rescate al mecanismo más cercano al lugar.

Luego de una cantidad importante de rescates en los que intervinieron guardavidas, y el deceso lamentable de una persona en una playa sin servicio fijo de rescate, desde el Municipio reiteraron la necesidad de que la gente concurra a las playas habilitadas con puestos fijos de control o que extreme los cuidados al momento de meterse al mar.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, explicó que “principalmente la amplitud del ejido municipal es muy grande, por eso el Ejecutivo establece cuáles son las playas habilitadas para el servicio de guardavidas. Son playas que reúnen un conjunto de condiciones para que no solamente se encuentre el recurso humano sino todos los requisitos para que la gente pueda disfrutar”.

La costanera céntrica, km.3, km.4 y Caleta Córdova son las cuatro playas con servicio fijo, por lo cual “sería óptimo que la gente concurra a ellas”. Sin embargo, “sabemos que hay gente que va a otras, por eso le pedimos que extreme las medidas de seguridad porque ante un accidente en el agua, el tiempo que pueden tardar en llegar guardavidas, prefectura, cualquier servicio de rescate, prácticamente hace que sea tardío y que tenga consecuencias”, advirtió.

Las playas más alejadas hacia el sur cuentan con un patrullaje, pero no hay puestos fijos porque aún no reúnen todas las condiciones para poder derivar personal de manera permanente. “Tenemos dos playas muy concurridas que son la Bajada de los Palitos y Playa Bonita. Allí la gente no se mete tanto al agua, pero algunos se meten y si bien tenemos una camioneta que hace un recorrido preventivo por las mismas, no se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Se trata de hacer una asistencia temprana en los lugares, pero aún no reúnen todos los requisitos para ser playas habilitadas para el servicio fijo”, explicó Martínez.

En este sentido, el funcionario aseguró que “estamos en camino de habilitar otras playas que van creciendo por la distribución de Comodoro, pero eso será el año que viene en donde reforzaremos el servicio de cobertura”. Por eso mismo, “este año le pedimos a la gente que opte por las playas habilitadas o que extreme las medidas de seguridad al momento de meterse al mar si no hay servicio de guardavidas”.

Algunas de las situaciones más comunes que se generan y pueden derivar en consecuencias fatales son el consumo de alcohol antes de meterse al agua, bañarse después de comer, como así también el recorrido a pie o con vehículo por las restingas y cuevas, en donde sube la marea de manera repentina y es muy complicado salir. “Ante cualquier emergencia solicitamos a la gente que avise al 103 de Defensa Civil, que tiene la logística necesaria para saber qué servicio de rescate está más cerca de la situación”.