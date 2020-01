Desde ATE, Quiroga rechazó el congelamiento salarial

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Quiroga señaló que “alguna información teníamos y en el día de ayer habíamos convocado a una reunión de secretarios generales de las Seccionales, pero hay que recordar que veníamos realizando medidas de fuerza por el atraso en los pagos y el incumplimiento de la cláusula gatillo del 2019”.

Seguimos con medidas de fuerza

Quiroga adelantó que van a enviar notas al Ministerio de Economía para que les aclare “a qué se esta refiriendo con se menciona el congelamiento salarial, porque hasta hace 72 horas el gobernador nos ratificó el pago de todo lo adeudado y eso significa mover el salario en el inicio del 2020”.

Tras endilgarle al gobierno “una mala comunicación”, el sindicalista de ATE indicó que “nosotros no estamos aceptando las medidas del gobierno, pero primero queremos tener en claro cuál es la decisión final del gobierno, mientras tenemos en marcha medidas de fuerza en casi toda la provincia por los atrasos salariales”.

Quiroga amplió diciendo que “el paquete fiscal era algo que debía hacerse, el reperfilamiento de la deuda también aunque hay grandes dificultades para concretarlo y en lo que respecta a jubilaciones forzadas y retiros voluntarios se esta improvisando con propuestas poco serias y que queremos profundizar con más información”.

Finalmente el sindicalista de ATE expresó que “se habla mucho de lo que se va a hacer y después no se concreta nada, porque la situación de las jubilaciones es mucho más fácil de lo que se dice porque se debe efectuar una intimación por carta y luego se concreta. No hace falta anunciar tantos proyectos para algo que se puede hacer de manera sencillo. Me parece que en realidad se busca hacer mucho ruido para que la noticia llegue a Buenos Aires y se sepa que en esta provincia se esta haciendo un ajuste”.