Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia

Se encontró el cráneo de un abelisáurido en la zona de La Invernada, al norte de la Provincia de Neuquén. Este animal habitó el lugar hace aproximadamente unos 85 millones de años.

Un grupo de paleontólogos encontró en 2015 algo infrecuente: un cráneo de un dinosaurio carnívoro en buen estado de conservación. Como presentaba algunas características particulares, los investigadores no sabían exactamente que tenían entre manos. “Es poco frecuente encontrar un cráneo de estos animales porque son muy frágiles. En general se encuentran fragmentos de huesos largos y vértebras. Hallarlo en buen estado de preservación y conservación nos permitió estudiarlo. La morfología de algunos huesos y la falta de cuernos y protuberancias, como solían tener otros dinosaurios de la misma familia, nos permitió determinar, luego de mucho estudio y mucha discusión, que estábamos ante la presencia de una nueva especie”, asegura Ariel Méndez del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP, CONICET). El trabajo fue publicado en la revista Journal of Vertebrate Peleontology.

Por Alejandro Cannizzaro

Referencia bibliográfica

Federico A. Gianechini, Ariel H. Méndez, Leonardo S. Filippi, Ariana Paulina-Carabajal, Rubén D. Juárez-Valieri & Alberto C. Garrido (2021) A New Furileusaurian Abelisaurid from La Invernada (Upper Cretaceous, Santonian, Bajo De La Carpa Formation), Northern Patagonia, Argentina, Journal of Vertebrate Paleontology, DOI: 10.1080/ 02724634.2020.1877151