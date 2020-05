Descartaron un caso sospechoso en Caleta Olivia

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia informó que se mantiene el total de 6 casos positivos de COVID-19 y que dio negativo el resultado de la prueba de PCR de 1 caso sospechoso. También destalló que 97 personas continúan cumpliendo el aislamiento preventivo.

Respecto al relevamiento del sector hotelero de Caleta Olivia, se informa que hay 79 huéspedes argentinos de los cuales 28 corresponden a los estudiantes provenientes de la provincia de Córdoba Los mismos se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo. Además, hay 37 extranjeros en aislamiento.

A través del Centro de Monitoreo municipal, se llevó a cabo un control sobre la cantidad de vecinos que llegaron en vehículo a los Circuitos de Esparcimiento 1 (TERMAP hasta la Planta de Ósmosis) y 3 (Costanera Local). En ese sentido, en la zona 1, sobre el total de vehículos monitoreados un 52,5% cumplió la hora de estacionamiento, mientras que un 47,5% la sobrepasó. El promedio de estacionamiento frente a TERMAP fue de 1 hora.

Por otro lado, en la zona 3 un 57,5% cumplió con la hora de estacionamiento y un 42,5% no lo hizo. En esa zona, el promedio de estacionamiento fue de 1:30 hora.

Controles vehiculares

En relación a los controles de tránsito, durante el día de ayer y en un trabajo conjunto entre los agentes de Tránsito Municipal, la Policía de Santa Cruz y Bomberos, se realizan controles de ingreso y egreso a la ciudad durante las 24 horas del día en los tres accesos: norte, centro y sur.

En el acceso norte a la ciudad, Tránsito Municipal y Policía Provincial registraron el ingreso de 170 vehículos y la partida de 100. En el acceso Sur, detectaron la llegada de 87 vehículos y la salida de 76. En el acceso oeste, la División de Operaciones Rurales registró el ingreso de 1.110 vehículos y la salida de 1.182.

Actuaciones relacionadas con el aislamiento obligatorio

Durante el día de ayer, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó a 3.356 personas y 3.182 vehículos en distintos sectores de la ciudad y accesos.

Además, se realizaron 3 actuaciones judiciales por vehículos secuestrados, en operativos conjuntos con Tránsito Municipal y 10 actas por no dar cumplimiento al Aislamiento Preventivo.

En relación a las fuerzas federales, la Prefectura Naval Argentina identificó a 208 personas en la zona de la Costanera y se controló a 67 automovilistas. No realizó actas por infracción al CPN. Por su parte, los inspectores de la Supervisión de Tránsito realizaron 3 secuestros de automóvil por falta de documentación y 28 actas por infracción de tránsito.