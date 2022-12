Denunció a su ex pareja por violencia de género: fractura de órbita, fisura de clavícula y pérdida de dientes

A través de las redes sociales, una joven denunció a su ex pareja por un hecho de violencia que vivió el 13 de noviembre y por el cual debió permanecer 8 días internada con cuidados intensivos.

Mediante un posteo en su perfil de Facebook, la joven compartió una serie de imágenes que visibilizan los golpes y agresiones que sufrió por parte de su ex pareja. Junto a estas fotografías, relató: «El es M. I. S (Mí ex pareja) el día 13 de noviembre aproximadamente entre las 6 y 7 de la mañana me golpeó pensando que me había matado me dejó tirada sobre Kennedy y Florencio Sánchez (Plaza 2 de abril). Me encontró inconsciente la policía y me llevaron a el hospital, donde estuve internada 8 días en cuidados intensivos».

A lo largo del relato, la joven detalló: «Los golpes que me dio me produjeron fractura de órbita (hay que reconstruir el ojo completo) – fisura de clavícula- pérdida de dientes- cortes en la cara y cabeza y muchas marcas en el cuerpo. Por los golpes que recibí tienen que realizarme una cirugía reconstructora de orbita)».

«La denuncia correspondiente ya fue realizada HAGO ESTO PÚBLICO PARA QUE NO LE PASE A NINGUNA CHICA MAS» finalizó.

La denuncia fue realizada y la joven realizó las declaraciones correspondientes.