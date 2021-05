Denuncian matanza de tiburones en Chubut

Alejo Irigoyen, investigador de CONICET, denunció la matanzas de grandes tiburones dentro de propiedades privadas en campos que dan a la costa, o bien de noche en zonas cercanas a los caminos públicos.

«Existe un área particular, la Caleta Valdés, que es una zona clave del tiburón gatopardo. No existe al momento otro sitio de la costa Argentina que se conozca tenga tanta importancia para la especie en nuestro mar. Simplemente allí llegan las hembras de gatopardo adultas a aparearse y alimentarse. Estas hembras, de décadas de edad, son las que sustentan la población de la especie en nuestro mar. Pero sucede que en ese momento de vulnerabilidad en áreas cerca de la costa y cuando están agregadas es que se producen matanzas.», explicó Irigoyen.

«Como si fuera poco, el gatopardo es clave en nuestros ecosistemas marinos. Junto con las orcas, son los únicos predadores de lobos y elefantes marinos, con lo cual no tienen reemplazo en su rol de mantener el equilibrio.

Antes de seguir quiero dejar claro que esto no es un ataque a los pescadores. Ellos son los primeros que reclaman reglas claras de juego y la gran mayoría tiene buenas prácticas deportivas. Matar tiburones, hoy es otra cosa, no es pesca deportiva. No es ser pescador.

Esto si bien es algo de “todo la vida”, de antes de que el lugar sea una reserva, hoy en día ya no es viable, ya no hay tiempo para seguir con esas prácticas».