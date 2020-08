Denuncian la entrega de títulos secundarios falsos

“La institución no tiene nada ver con el tema, lo que yo estoy denunciando ante la Fiscalía es que hay personas que están haciendo un comercio ilegal de títulos y certificados analíticos con el sello del director pero sin su firma”, afirmó Boscaro.

Luego aseguró que “Tengo la prueba fehaciente de un caso, pero me han asegurado que tres o cuatro más habrían sido entregados a diferentes personas que estarían trabajando con títulos falsos”.

El ex directivo agregó que “Estoy denunciando el comercio efectuado porque son varias las personas que l estarían haciendo, no sólo de la ex ENET N°1, sino también de otras escuelas de la ciudad”.

La nota: