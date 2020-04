Denuncia de abuso y robo por parte de policías

Así lo aseguró Osvaldo Gómez a quien dos agentes de la Policía del Chubut le habrían robado 800 pesos y le balearon el tobillo. Defensoría Pública manifestó que la Fiscalía “tiene la obligación de investigar”.

Osvaldo Gómez, vecino del San Cayetano, a quien dos agentes le habrían robado 800 pesos y le dispararon en el tobillo durante una requisa, aseguró que el Ministerio Público Fiscal no le quiso tomar la denuncia porque no le exigió a los efectivos que se saquen la capucha.

“Intenté hacer la denuncia pero Fiscalía me dice que no me la puede tomarla porque estaban encapuchados y las patentes de las motos no las pude ver. Es la primera vez que me pasa algo así”, aseguró Gómez.

El trabajador aseguró que en el Ministerio Público Fiscal le recriminar que no haya filmado el accionar policial. “La Fiscalía dice que yo tengo el derecho de filmar y pedir que se saquen la capucha pero si llego a pedir algo así me matan. La denuncia no la puedo hacer”, cuestionó.

Gómez también manifestó que “no tiene testigos” porque “a esa hora están todos en sus casas”.

Estos fueron algunos de los argumentos que la Fiscalía utilizó para no tomarle la denuncia. Es por eso que la integrante de la Oficina contra la contra la Violencia de la Defensoría Pública, Lucía Pettinari, manifestó que se comunicaron con Gómez y están investigando. “En ese caso estamos avanzando porque hubo detención arbitraria, irresponsable, desmesurada e inconstitucional. Le hemos hecho foto del pie con la herida de bala de goma que le han provocado”, aseguró.

EL CASO

Según Gómez, el domingo, a las 19:35, fue interceptado por dos policías encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas cuando volvía a su casa después de trabajar descargando papas. Fue en el cruce de la calle Código 554 y 10 de Noviembre, a pocos metros del Tabernáculo de la Fe.

Allí, los efectivos le pidieron su documento de identidad. Gómez aseguró que los efectivos tenían una actitud prepotente y que le preguntaron de mala manera que estaba haciendo a esa hora por la zona. “Recién vengo de ‘laburar’. Me voy para mi casa. Me queda a cinco minutos”, le contestó.

El trabajador aseveró que los efectivos intentaron sustraerle el DNI. “Me hicieron la requisa. En un momento me intentaron sacar el documento y yo les dije que no. Que lo iba a tener en la mano”, destacó Gómez.

Allí, comenzó un forcejeo donde lo despojaron de 800 pesos que había ganado en la jornada laboral y uno de los agentes le disparo en el tobillo. “Me pidieron la plata que traía en el bolsillo; se baja un oficial de una moto y me dispara en el tobillo. Me dejaron tirado y se fueron”, denunció.

El trabajador es sustento de hogar y vive de lo que gana en el día. Por eso debió ponerse su botín pese a que tiene hinchado el tobillo. “Volví a trabajar igual porque no me queda otra. No tengo para comer. Tengo miedo de volver a pasar por mismo. La Policía es prepotente. Siempre fueron así”, criticó Gómez.