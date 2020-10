Denuncia contra un médico que siguió trabajando con coronavirus

El Ministro de Salud Fabian Puratich estuvo en comunicación con FM Viento de Puerto Madryn, se refirió a la labor desde su área, a la actitud de algunos gremialistas y una denuncia penal que acompañara desde el Ministerio.

Respecto a las medidas tomadas por algunos representantes de trabajadores de la salud expresó «muchas veces hay cosas para las tribunas que se hacen y no se pueden tolerar, el lugar de trabajo es sagrado, yo tengo derecho a trabajar y eso se tiene que respetar».

En otro orden, ante la consulta respecto a un rumor que hablaba de una situación que involucraba a un médico de Trelew, que había incluso realizado operaciones teniendo coronavirus, el ministro aclaró que «es un médico que no pertenece al sistema público. Ayer una persona se comunicó conmigo y me dijo que iba a hacer una denuncia penal, desde el ministerio vamos a investigar y se van a tomar acciones porque esto no puede ocurrir en el personal de salud».

El ministro aseguró que el profesional de la salud «era asintomatico y recién se confirmó el diagnostico el fin de semana y a pesar de eso continuó trabajando. Incluso había tomado acciones de operar con el mal estado de salud» . Asimismo aclaró que no le correspondía decir quien era la persona denunciada, no obstante recordó «cualquier persona que tenga datos fidedignos puede hacer la denuncia».