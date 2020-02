Miguel Salazar realizó hoy una denuncia pública contra Patagonia Argentina, a quien adelantó demandará por abandono de persona.

El vecino dijo que «siempre me dejan esperando. No me levantan, y cuando lo hacen no hay ni rampa para discapacitados ni el asiento que corresponde. Estamos en el siglo 20. Estas cosas no pueden suceder», remarcó.