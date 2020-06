Denuncia contra Massoni por brutalidad policial

Ricardo Gabriel Fredes, vecino del barrio INTA de Trelew, relató a La Posta Comodorense Radio como fue la agresión policial que recibió en los últimos días cuando le dispararon con balas de goma en la cara.

El damnificado aseguró que “Yo culpo al ministro de seguridad Massoni, a sus comisarios y al tipo que me disparó porque tiene que ir preso. Vamos a programar una caminata para el 26 o 27 para que todo esto se termine”.

Sobre cómo se sucedieron los hechos indicó que “Fue acá estoy en mi casa, me estoy recuperando de lo que pasó. Fui a cerrar el portón de mi casa y se paró una camioneta de la policía y me dispararon en la cara sin mediar palabra”.

Y luego agregó que “Fue a eso de las 11.30 de la noche y quise cerrar el portón porque en la esquina había un operativo, no quería que nadie se metiera en la casa. Me dispararon con balas de goma en la cara y en la boca”.

Fredes señaló que “Después de dispararme nadie se acercó a ver cómo estaba, recién al otro día a la mañana anduvieron por la esquina pero nadie vino a mi casa. Mi esposa pidió que mandaran una ambulancia pero no querían llamarla y a eso de las 2 de la mañana me llevaron al hospital”.

Tras relatar que hizo la denuncia en la Fiscalía y que se acercaron algunos concejales de Trelew, indicó que “la vecina de la esquina mi casa le rompieron los vidrios y sufrieron muchas pérdidas materiales, pero a mí me tocó los daños en mi cara por lo que no pude ir a trabajar porque estoy todo vendado”.

El involucrado reveló que no recibió ninguna comunicación de parte del Gobierno provincial o los responsables de la fuerza policial, pero que sí lo llamó “un secretario” del Gobierno nacional que le anticipó que “vamos a tomar cartas en el asunto”.

Finalmente denunció que “Yo no sufrí amenazas pero a mis hijos y a los chicos de la cuadra los policías que estaban en la esquina se burlaban diciéndole que los iban a agarrar afuera del barrio”.

La nota: