Dejó de funcionar el comedor de la UNPSJB: «No contamos con el dinero de subsidio»

Este fin de semana, el Comedor Universitario emitió un comunicado en sus redes sociales informando sobre el estado actual de la cantina universitaria.

«Queremos comunicarles un poco de como es la situación, la semana pasada se priorizó el servicio de viandas de almuerzo y cena a los becados/ gameleros ya que no contábamos con suficiente abastecimiento de alimentos para darles de comer a todos los estudiantes universitarios y principalmente que todavía NO CONTAMOS CON EL DINERO DE SUBSIDIO por lo que aún no hemos podido realizar las compras correspondientes» indica el comunicado.

Asimismo, expresa: «Dependiendo el día que se baje el subsidio (esperemos que sea esta semana), se comprará la mercadería y se volverá a normalizar el servicio de almuerzo y cena para todos los estudiantes universitarios».

«Lamentamos mucho esta situación para los que dependen del servicio, ya que es algo que afecta a la gran mayoría» finalizó.