Declararon policías que participaron de la investigación y el extitular del organismo provincial, Carlos Mantegna

Se desarrolló este martes en los Tribunales de Trelew la segunda jornada del debate oral y público contra dos policías retirados y un escribano, a quienes se acusa por la presunta venta irregular de terrenos que eran propiedad del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut.

Durante la audiencia de esta jornada, la Jueza Ivana González escuchó el testimonio de policías que intervinieron en la investigación del caso, y también las explicaciones brindadas por el Dr. Carlos Mantegna, actual diputado provincial y expresidente del ISSyS.

Los imputados en la causa son los policías retirados Juan Carlos Rossi y Leandro Quilaleo, expresidente y tesorero del Círculo Policial y Mutual de la Provincia del Chubut, además del escribano Pablo Fossati, a quienes se acusa de haber concretado la venta irregular de una serie de lotes ubicados en la zona sur de Trelew, en proximidades de las calles Pellegrini y López y Planes; en tanto que una cuarta imputada, Mónica Weinberger, quien se desempeñaba como secretaría de la mutual policial, evitó el juicio mediante una reparación económica.

Testigos

El primero en declarar fue Mario Nahuelcheo, quien intervino como integrante del equipo de investigaciones en allanamientos efectuados en el edificio donde funciona la escribanía de Fossati.

En tanto que Gisela Elías, quien se desempeñaba en la división policial de investigaciones, dio cuenta del procedimiento realizado en la sede de la mutual del Circulo Policial en Rawson, donde fueron detenidos Rossi y Quilaleo, se cumplieron las medidas para la posterior requisa de los vehículos de los imputados y el secuestro de un arma de fuego que se encontró en esas dependencias.

El principal testigo de la mañana fue el Dr. Mantegna, quien fue presidente del ISSyS y se ha visto involucrado de manera directa en el caso a partir de la discusión respecto a la validez o no de una firma suya en documentación que acreditaría la propiedad de los lotes al Círculo Policial.

Tras repasar su historia de vida, especialmente en el plano profesional –como médico – y de su carrera política, tanto con cargos electivos como designados por el Poder Ejecutivo Provincial, Mantegna aseguró que se enteró sobre una venta de lotes del ISSyS a través de un llamado telefónico de quien era vocal de los activos, Alfredo Prior.

El testigo afirmó que no había firmado ninguna venta, “a Fossati no lo conoció ni antes ni durante su paso por el instituto” y reiteró ante las partes que nunca firmó el documento que se le ha exhibido, tal como lo había hecho frente a los vocales del instituto.

En ese marco se abordó la operatoria habitual del Instituto en cuanto a los trámites y Mantegna contó que por recomendación del área técnica y del área legal había firmado un pedido para realizar una nueva mensura de los terrenos ubicados en Pellegrini y López y Planes de Trelew, como así también junto al vocal Aldo Griffiths habían solicitado que se hiciera un relevamiento en el lugar a los fines de saber si el Circulo Policial estaba cumpliendo o no con las obras establecidas en el convenio de venta original.

El incumplimiento de dichas obras habría motivado a posteriori la anulación del convenio y el regreso de dichos lotes al ISSyS. A los tres acusados se los acusa por diez hechos de estafa simple, a partir de la presunta venta ilegal de dichos terrenos cuando ya no estaban en manos de la mutual policial.