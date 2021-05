Declaran penalmente responsable a Toquier de prevaricato por su actuación en el concurso de Oil Combustibles S.A.

Hoy a la mañana, el tribunal unipersonal integrado por el juez penal Mariano Nicosia dio a conocer su veredicto de responsabilidad penal, y declaró autor penalmente responsable a Gustavo Toquier del delito de prevaricato por su actuación como juez en el concurso preventivo de Oil Combustible S.A. y que tiene como perjudicada a la Administración Pública.

La audiencia de cesura de pena se concretará, en principio, el próximo 31 de mayo, a las 9:00 hs..

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

El juez Nicosia en sus fundamentos sintéticos del fallo consideró que el imputado hace 28 años que se desempeña dentro del Poder Judicial de Chubut y desde 1 de abril de 2003 como Juez de Ejecución civil, con competencia material compartida con el Juez Eduardo Rolinho.

A su vez Oil Combustibles S.A., Oxa era una sociedad comercial radicada en CABA y formada por dos empresas cuyos accionistas eran Cristóbal López y Fabián De Souza, cuyo domicilio social era Av. Córdoba 657, CABA. El domicilio de la nueva compañía se estableció en Buenos Aires, al igual que las sedes administrativas de las dos empresas que la controlaban.

Es úblico y notorio ya que López y De Souza son de Comodoro, que poseen varios emprendimientos comerciales que luego llevaron a escala nacional y la gerencia general de la empresa se mantuvo siempre en Av. Córdoba, Buenos Aires. Luego Oxa compra los activos de Petrobras en Argentina, la refinería de San Lorenzo y el canal de comercialización de 311 estaciones de servicio en el Norte y Centro del País. Desde mayo de 2011y por 5 años Oil explotó negocios siempre con domicilio en Buenos Aires.

Luego desde el inicio de problemas de financiamiento que impactó destructivamente en las finanzas de la compañía. Contratan un famoso abogado para asesorar a la firma en un proceso de salvataje empresarial y deciden abandonar el domicilio en CABA para no quedar sometido a esos tribunales, argumentó el juez. Deciden en Asamblea el cambio de domicilio de Buenos Aires a Comodoro y para ello se necesitaba la autorización de la Inspección general de Justicia de Caba y la IGJ de Chubut, más la inscripción en el Registro Público de Comercio. Pese a mudarse a Comodoro la sede social de Oil, las demás empresas que la componían no la acompañaron y mantuvieron su domicilio en CABA.

El 21 de marzo de 2016 se presta conformidad administrativa para la mudanza de domicilio de Oxa de Buenos Aires a Comodoro. Pese a la crisis financiera de la empresa presenta el concurso de quiebra y acreedores un día después de publicar los Edictos, el 29 de marzo de 2016 solicitó por escrito la urgente apertura del concurso. Era más que evidente la fuga comercial, porque en el mismo escrito recusa sin causa al Juez Rolinho, eligiendo así al Juez Toquier, que era la única alternativa.

El juez al asumir su competencia contaba con toda la información que la principal dirección de la empresa no estaba en Comodoro, la gerencia comercial estaba en Buenos Aires bajo la órbita de sociedades matrices y controlantes. Ninguna lógica tenía que se la terminara desmembrando de su red de comercialización, de proveedores de todo su negocio.

“Fue una ficción el cambio de domicilio destinado a satisfacer la competencia del juez Toquier”. Todos los procesos judiciales de la empresa tramitaban en los juzgados de Buenos Aires, Santa Fé y otras jurisdicciones del País, no en Comodoro. Había una denucnia penal en contra del Grupo Indalo, dos semanas antes del Concurso preventivo y cesación de pagos, por una denuncia de la AFIP, donde el 18 de marzo de 2016 se realizaron allanamientos en el domicilio de Oil y otras empresas del Grupo, en Av. Córdoba 657 de CABA, no en Comodoro.

La Corte Suprema de la Nación se pronunció que la empresa Oil S.A. no tenía domicilio real en Comodoro y en consecuencia no era Toquier el juez competente para tramitar el concurso. Concluyendo que el domicilio de la misma era ficticio o falso ya que no hubo inscripción en ningún Registro Público. “Toda la tramitación del incidente de incompetencia fue una gran maniobra dilatoria de la competencia de Buenos Aires. Todo el concurso fue al servicio y pretensiones de la deudora, es decir el concurso fue fraudulento”.

No haciendo lugar a la imputación de “retardo de Justicia” al coincidir en esto con las defensoras públicas.

Por todo esto el juez Nicosia declaró “autor penalmente responsable a Gustavo Toquier del delito de prevaricato por su actuación como juez en el concurso preventivo de Oil Combustible S.A. y que tiene como perjudicada a la Administración Pública”.