Decenas de millonarios instan a subir impuestos a los ricos

Más de 80 multimillonarios de todo el mundo pidieron en una carta a sus respectivos Gobiernos que suban los impuestos a las personas más ricas para contribuir a la recuperación de la economía mundial tras la pandemia del coronavirus, se desprende del documento publicado en la página Millionaires for Humanity.

«Hoy (lunes), nosotros, los millonarios abajo firmantes, pedimos a nuestros Gobiernos que aumenten los impuestos a la gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente», dice la carta firmada por 83 millonarios de siete países.

Según el texto, los problemas causados por el covid-19 no pueden ser resueltos con caridad y los líderes mundiales deben asumir la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios y gastarlos de manera justa.

«Podemos asegurar la financiación adecuada de nuestros sistemas de salud, educación y seguridad a través de un aumento permanente de los impuestos a las personas más ricas del planeta, como nosotros», agrega.

Entre los firmantes de la carta figuran el cofundador de Ben and Jerry’s, Jerry Greenfield; la nieta del cofundador de The Walt Disney Company, Abigail Disney; el director británico Richard Curtis y el fundador de The Warehouse Group, Stephen Tindall.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A lo largo del mundo se han detectado más de 12,93 millones de casos de infección por el patógeno, incluidos más de 569.600 decesos y unos 7,13 millones de recuperaciones, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Además de una crisis sanitaria, la pandemia provocó también una recesión económica que muchos expertos llegaron a comparar con la Gran Depresión de los años 30. (Sputnik)