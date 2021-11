De Pedro: “Vamos a potenciar un plan federal y productivo para Comodoro y Chubut”

Eduardo Wado de Pedro, ministro del Interior de la Nación, manifestó a LU4 la importancia de Comodoro Rivadavia y Chubut en el plan productivo nacional y llamó a “no votar nunca más a un estafador como Macri”.

“Fue una muy buena reunión donde el ministro de Economía mostró la situación financiera y los vencimientos de la deuda externa. Yo me explayé sobre el federalismo y los polos productivos de la Argentina donde Comodoro Rivadavia y Chubut son uno de los principales centros productivos del país”, explicitó.

De Pedro agregó que “Para nosotros el federalismo es que los argentinos puedan conseguir empleo de calidad en cada rincón del país. A las empresas petroleras, de servicios y de la construcción le hemos mostrado un plan desarrollo potenciando el perfil productivo de Chubut. En el medio de la campaña les decimos que apuesten por esto porque Chubut es presente y futuro”.

Asimismo subrayó que “Para desarrollar las obras que necesita Chubut se necesitan alrededor de 3.000 millones de dólares, que representan el 3% de la deuda que tomó Macri y que se fugó. Hoy este gobierno y las futuras generaciones vamos a tener que pagar más de 100.000 millones de dólares y las obras que necesitamos no están; por eso abro el debate para que ningún gobierno vuelva a tomar un endeudamiento como el que tomó Macri”.

En el marco de la campaña electoral sostuvo que “No me sorprende nada de lo que haga Macri, ya lo conocemos porque es una familia vinculada a los negocios con el Estado, al manejo del Poder Judicial y al espionaje. Apuesto a la conciencia de los argentinos para que nunca más votemos a un estafador tan conocido como Mauricio Macri y su familia”.