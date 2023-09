David Rodríguez: “Estaba fuerte de cabeza, eso fue muy importante”

El atleta comodorense David Rodríguez fue el mejor argentino en la mítica Maratón de Buenos Aires. Completó los 42K en 2h17m23s., fue octavo en la clasificación general y el segundo mejor latinoamericano. “Nos hacía falta correr una maratón bien, y pensar en el objetivo que es buscar marca para los Juegos Olímpicos en esta distancia”, sostuvo Rodríguez.



Pasaron horas del arribo de David Rodríguez a Comodoro Rivadavia, tras la excelente performance en Buenos Aires, en la mítica Maratón realizada este domingo, donde el esquelense radicado en Comodoro Rivadavia hace muchos años, logró ser el mejor argentino clasificado, como así también el segundo mejor latinoamericano.

Con un tiempo de 2h17m23s fue el octavo clasificado en la general, en una competencia que ganó el keniata Cornelius Kiplagat, primer lugar para él con un tiempo de 2h08m.

Este domingo Rodríguez fue recibido por sus familiares y allegados en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia: “Fue una sorpresa encontrarme con mis hijos. Hace bastante estaba fuera de casa y se sentía. Se extrañaba mucho, y que me hayan recibido fue genial. Y los chicos que fueron también a recibirme, la gente de mi grupo. Impresionante. No me lo esperaba, la verdad que quedé ahí medio emocionado, y nada. Re contento”, comentó David Rodríguez.

“El primer puesto argentino, meterme octavo en la general, es súper importante. Por una cuestión también de responderle a la marca Adidas, para la que corro, y a todos. Si bien las cosas se van dando, vivimos de esto y tenemos que rendir con puestos. Es un compromiso y que se den las cosas ayuda un montón a seguir en todo esto”, expresó el atleta.

En cuanto a la marca de 2h17m23s resaltó: “La idea era bajarla, se pudo hacer, no tanto quizás como habíamos preparado. Cuestiones de la preparación que costaron, también el circuito y la carrera no se prestaron para tal marca que buscaba. Pero lo importante era también pelear el primer argentino y hacer una buena carrera. Al final se terminó dando”.

“Estuve dos meses afuera, con la preparación que hice en Salta. La primera parte fue buena, luego vine a Comodoro a visitar a mi familia. Hice récord provincial 21K con 1h02m45s, pero volví 15 días más a Salta y las sensaciones no fueron las mismas. Tuve algunos inconvenientes físicos, malestar en la altura. Sentí que perdimos un poco en esa parte, y esa cuestión del tema cansancio quizás la maratón te pasa factura. Sabía que la medida eran los 25 kilómetros en adelante. También estaba firme, estaba fuerte de cabeza, y eso fue importante para finalizar. Lo demás fue disfrutar y completarla lo mejor posible”, describió.

Cómo sigue el 2023 para David

“Esto es como cerrar una parte, nos hacía falta correr una maratón bien y pensar también en el objetivo alto que tenemos, que es buscar marca para los Juegos Olímpicos en esta distancia. Por lo tanto, que haya salido algo bueno en Buenos Aires es importante, también para conseguir un cupo para correr en Europa”, explicó David Rodríguez.

“De acá a fin de año tengo el compromiso de correr los 21K de New Balance, será muy lindo correr acá en la ciudad, en un evento grande. Será importante estar. A fines de noviembre la idea es estar en el Campeonato Argentino de 10K, y sobre todo no relajarme. Si bien salió algo bueno sé que tengo un objetivo alto, y tengo que seguir trabajando en eso”, expuso.

“Agradecer al apoyo de la gente del Municipio, Comodoro Deportes, Hernán Martínez, que está a la cabeza de todo lo que es viajes, tratar de ayudarme en lo que se puede. También a mi grupo, que están incondicionalmente desde que formé todo esto, hace ocho años atrás. A mi familia, a mis hijos que son mi gran incentivo para conseguir las cosas que me propongo. A mi pareja, mi señora, que cuando no estoy se ocupa de muchas cosas. Es un gran apoyo que tengo que agradecer. También gracias a los amigos, Horacio Stunsenberg, que me da una mano muy importante, la gente de Kasike, que siempre está ahí desinteresadamente”, cerró.