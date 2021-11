Das Neves máximo candidato para reemplazar a Massoni

Leonardo Das Neves, actual titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, es el máximo candidato para reemplazar a Federico Massoni en el ministerio de Seguridad, cargo al que de hecho renunció luego del resultado electoral del 14 de noviembre.

El nombre de Das Neves, que trabajó estrechamente con el ex ministro y ex candidato a Senador, es el único que trascendió como posibilidad. Algo que sucedió por dos razones, la primera que es el favorito del gobernador para reemplazar a Massoni, y la segunda porque el gobierno provincial y su partido no tienen demasiado para elegir, algo que también se vio claramente reflejado en la lista que Chubut Primero presentó para las elecciones.

La salida de Massoni fue confirmada en medio del conflicto policial, que se descomprimió con el acuerdo alcanzado el sábado y rubricado el domingo por el gobernador. El todavía ministro no participó de las negociaciones y las idas y vueltas que tuvo el conflicto, que incluyó la retención de los ministros de Economía y Gobierno, Oscar Antonena y José Grazzini, durante horas en la Jefatura de Policía de Rawson. Massoni solo se sumó a las reuniones el sábado, para firmar el acuerdo.

Además de Massoni no hay que descartar que otros ministros dejen el cargo, entre ellas la titular de Educación Florencia Perata.