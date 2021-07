Daniela Andrade: «El DNI para personas no binarias es un gran avance»

Desde el día miércoles se implementó el DNI para personas no binarias, que tiene como objetivo garantizarle el derecho a la identidad de género a todas las personas que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. Cabe destacar, que nuestro país es el primero de Latinoamérica en dar la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo «sexo» del DNI.

En relación a ésto, Daniela Andrade, directora de diversidad de la Municipalidad de Comodoro, comentó que han presentado muchos proyectos y trabajaron ésta identidad con las personas no binarias, para poder erradicar del DNI el binarismo, «el presidente se nos ha adelantado, y antes de que pase por la Cámaras el ha hecho un decreto que en algún momento vamos a tener que pasarlo por el Congreso para que éstas personas no binarias que no se identifican dentro del binomio «mujer/varón» puedan también tener un DNI», dijo Daniela.

Los registro civiles ya pueden hacer el cambio registral con la persona no binarias, por ejemplo, si un varón se llamaba Fernando, hoy puede llamarse Fer y considerarse no binario, con un pseudónimo o diminutivo que no lo considere ni hombre ni mujer, «la X se utiliza y se utilizó desde el RENAPER y desde el Ministerio del Interior también, tenemos 120 días para modificar, para hacer cambios, o poder hacer la legislación correspondiente de ésta X o del NB (no binario), no es que ya está cerrado», expuso.

A su vez, destacó que había mucha confusión, pero que tenía que ver con el desconocimiento acerca de estos temas, «tenemos que empezar a separar la genitalidad, o dejar de mirar en la entrepierna de las personas, y empezar a mirar personas, que eso es lo que buscamos», manifestó Daniela.