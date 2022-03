Dani «La Chepi» confirmó su separación con Javier Cordone

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani «La Chepi», es toda una artista: es una de las influencers mas conocida de argentina, también actúa, canta, baila y su carisma genera una gran conexión con el público. Sin embargo, no todo es alegría por estas horas y es que la influencer a través de una historia en su cuenta de Instagram, confirmó que está separada de su ahora ex novio Javier cordone aunque no quiso ahondar en detalles. Según sus propias palabras, prefiere resguardar la intimidad de los motivos que llevaron a la pareja a dividir sus caminos

