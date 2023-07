Dambrauskas: “Tenemos que confrontar con los poderosos y aumentar las regalías

Tatiana Dambrauskas, candidata a intendente de Comodoro por el FIT-U, manifestó en LU4 que “Ingresando a la Feria del Libro estaban los estudiantes y los profesores del Biología Marina manifestándose para que se solucionen los problemas edilicios que se repiten en muchos lugares de la provincia, por eso nos solidarizamos con ellos en sus reclamos”.

“Esta es la primera vez que nos presentamos en las elecciones municipales y buscando que la izquierda ingrese al Concejo Deliberante para que sea un motor de apoyo a todas las luchas en curso”, explicó.

La candidata del Frente de Izquierda agregó que “Es una elección que parece polarizada, no nos coloca en igualdad de condiciones, porque no son los mismos recursos con que contamos los distintos candidatos y además creemos que nos debemos un debate de candidatos en la ciudad porque sería muy importante poder contar con ese debate porque el debate es desigual”.

Dambrauskas resaltó que “Recorriendo los barrios encontramos los principales problemas que se vinculan con no poder acceder a los servicios o no poder pagarlos, o por las escuelas que se caen a pedazos y los chicos no pueden completar una semana de clases, o tener que hacer colas desde la madrugada para conseguir un turno médico. Para todo eso nosotros tenemos un programa para resolverlos”.

Finalmente puso el acento en que “Para transformar esta realidad de saqueo y contaminación que vive Comodoro Rivadavia tenemos que confrontar con los intereses de los poderosos y para eso proponemos aumentar las regalías petroleras para que con esos fondos poder hacer planes de viviendas, urbanización de los barrios y muchas otras necesidades que deben ser resueltas para el conjunto de la población”.