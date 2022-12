Cumplieron 25 años de casados y decidieron festejarlo conociendo Comodoro

Fabían Szikora y Mariel Panaia oriundos de la provincia de Buenos Aires, llegaron el miércoles a la ciudad con un motivo muy especial. Él es parte de la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE), organización que les regala a los socios en sus aniversarios de oro o plata una estadía todo pago de 10 días en la delegación que quieran. Es así que luego de ser asesorados por el personal de la Casa de Comodoro en Buenos Aires, emprendieron el viaje.

Fabian cuenta que “el 1ero de diciembre del 2020 cumplimos 25 años de casados pero como estábamos en plena pandemia no podíamos viajar, entonces fuimos extendiendo el beneficio. Pero desde un principio teníamos decidido viajar a Comodoro, eso no cambió nunca, no conocíamos el sur y queríamos empezar en Comodoro”.

Una vez que las restricciones de la pandemia se levantaron, y entre muchas idas y vueltas la pareja logró llegar a la ciudad. Mariel afirma entre risas que “nos recibió el viento, sabemos que el viento es una característica de la ciudad pero no pensamos que era tan fuerte”.

Felices por el recibimiento y con muchas expectativas en conocer como es el estilo de vida comodorense comenzaron a recorrer los diferentes puntos turísticos, como por ejemplo Caleta Córdova, además Mariel menciona que “comimos mariscos y lenguado, en un restaurante de la costanera local” . Todo muy rico pero ahora estamos en la búsqueda del famoso cordero patagonico del que tanto nos hablaron”.

Además, afirma que la ciudad ya superó sus expectativas “no sabia que habia lugares asi en Comodoro, nos sorprendió muchísimo, el tema de la fauna marina y las diferentes actividades que se pueden hacer. Esperamos seguir conociendo y disfrutando de esta ciudad”.

