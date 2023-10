Cumbre petrolera Chubut-Santa Cruz

Así lo aseguró el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y candidato a Diputado Nacional, Jorge Ávila, luego de la Cumbre Petrolera con el Gobernador electo de la provincia, Ignacio Torres y con su par santacruceño y también futuro mandatario provincial, Claudio Vidal; en el marco de la consolidación de su candidatura a una banca en el Congreso, como otro eje más de acción conjunta por la Cuenca del Golfo San Jorge, actividad de la que también tomó parte la legisladora nacional Ana Clara Romero. “Este Bloque va a tener el volumen necesario para beneficiar a las dos provincias”, subrayó.

El titular del Gremio más poderoso de la región señaló que “lo mejor que podemos hacer es unirnos para defender la Cuenca del Golfo San Jorge” y que resultará fundamental poder hacerlo desde el Congreso como Diputado Nacional, dada la importancia de buscar Trabajo y mejores condiciones para la Producción en la misma, con la necesidad de unir fuerzas entre ambas provincias.

“El motivo principal es siempre buscar trabajo, mejores condiciones para que la Producción pueda volver a ser como la que había, y esta es la única manera de hacerlo, logrando tener un conjunto de ideas que hoy se puede realizar gracias a los gobernadores. Cuando fuimos por un cambio, fuimos por eso, a buscar gente nueva, que venga con precisión y no que vengan los mismos de siempre, donde lo mejor era solo para ellos”, expresó Ávila.

Tras el encuentro, que se dio en plena visita a un loteo de 150 terrenos con todos los servicios para Afiliados Petroleros, el dirigente agregó que “siempre quedamos mirando cómo la inversión se va de Comodoro a Vaca Muerta y nadie hizo nada en los últimos cuatro años. Hoy venimos con otros pensamientos, con otra virtud, podemos laburar para Chubut, para Santa Cruz, porque tienen el mismo problema y, en definitiva, hay que buscar un consenso, y ese consenso tienen que transmitirlo ellos, principalmente porque ya ganaron cada uno en su provincia, y uno tiene que estar agradecido de ser parte también de un proyecto que puede ser importante para la Cuenca”.

En cuanto a la importancia del Bloque Patagónico, sostuvo que hay que poner el foco en mirar el bloque de Senadores que va a quedar. “Son muy pocos tanto de Chubut, como de Santa Cruz o Neuquén, que van a estar fuera de este circuito. Cuando uno ve todo lo que se está enviando y produciendo, ve que sobra la energía para querer llegar, para defender la Cuenca, y en este proyecto somos parte”, determinó.

A su turno, ‘Nacho’ Torres indicó que “los Estados provinciales en la Argentina que viene, van a tener mucha más representación. Este Bloque Patagónico lo que plantea, es que los Senadores son representantes de los mismo por sobre cualquier partidismo, y en ese sentido hay temas fundamentales que estamos hablando con el ‘Loma’ y con Claudio”.

“Queremos que Jorge Ávila sea el Presidente de la Comisión de Energía en la cámara de Diputados. Lo propio en el Senado, también tener la Presidencia para fomentar una Ley de Sostenibilidad de nuestra Cuenca, eso es algo necesario no solo para nosotros sino para la Argentina”, sostuvo.

Torres añadió que “tenemos mucho potencial, no hay que ser mezquinos, no hay que hacer leyes a medida para algún proyecto en particular. Estoy convencido de que este Bloque que se está formando va a tener el volumen necesario para hacer muchas cosas que van a beneficiar a Chubut y a Santa Cruz”.

En cuanto al nivel de influencia de dicho Bloque y la importancia de que haya dos Gobernadores con la mayor cantidad de legisladores posible, Torres señaló que “en una agenda de desarrollo como la que hablamos, necesitamos que Comodoro mire al mar y aprovechar los recursos que tenemos, además de una Ley de Fideicomiso marítimo para Tierra del Fuego”.

Por último, el próximo mandatario chubutense esgrimió que “la Patagonia aporta la mitad de las divisas que entran al país, la mitad de las importaciones son de nuestra región y eso hay que hacerlo valer tanto en el Congreso como en obras de Infraestructura para una mejor calidad de vida y más trabajo para los patagónicos”.