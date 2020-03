Cuidados para evitar la transmisión del Coronavirus

El Ministerio de Salud del Chubut recordó a la población los cuidados que se deben llevar adelante para prevenir la transmisión del nuevo Coronavirus, dentro de los cuales se destacan el minimizar el contacto físico a través de los saludos (beso, abrazo y estrechar las manos), favorecer el distanciamiento en lugares con aglomeración de personas y no compartir el mate, vajilla, ni utensilios.

También son importantes las medidas de higiene como el lavado de manos frecuente con agua y jabón; limpiar las superficies y los objetos que se usan con reiteración; ventilar los ambientes y cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar y descartarlos de inmediato.

A su vez, es fundamental el contacto rápido con el sistema de salud ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios.

Al respecto, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella, explicó que las medidas de prevención que cada uno debe adoptar para evitar el contagio “son las mismas medidas de prevención que recomendamos todos los años a la hora de hacer campañas de difusión sobre las infecciones respiratorias. En tal sentido, resulta fundamental el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El alcohol en gel, por su parte, complementa este lavado, pero no lo reemplaza en ningún caso”.

También “es fundamental que al toser o estornudar la persona lo haga en el pliegue de su codo, y no en la mano, ya que la mano puede contaminarse con la saliva del individuo, el cual luego a través del contacto con diversas superficies podría extender el contagio a otras personas”, añadió.

Norma obligatoria

En el caso de los viajeros que lleguen de países afectados (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Chile y Brasil), éstos deben cumplir con el autoaislamiento de 14 días; evitar visitas y el contacto con personas con las que se convive; no utilizar transporte público; y abstenerse de concurrir a establecimientos laborales, recreativos, deportivos, educativos o sociales.

Más información

Para más información sobre el tema, las personas pueden comunicarse al teléfono 0800-222-CORO (2676), las 24 horas del día, o visitar el sitio web www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar