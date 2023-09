Cuatro expositores en la audiencia pública por el aumento del boleto de colectivo

Con fundamentaciones técnicas y económicas de Patagonia Argentina, las recomendaciones por parte del Ente de Control de los Servicios Públicos, y el reclamo de usuarios por un mejor servicio se desarrolló hoy la audiencia pública en la que se analizó la solicitud de la empresa de aumento de tarifas.

La audiencia se desarrolló con normalidad y la ausencia de 6 de los 10 expositores anotados para hablar como usuarios del servicio.

El subsecretario de Transporte del municipio, Adrián Rodríguez, indicó que “la realidad económica nacional amerita esta actualización tarifaria. Se produce desigualdad en los subsidios: el municipio está aportando la mayor parte y a desigualdad con los subsidios de Nación y Provincia son notorias. Tenemos que actualizar por la disparada de costos, donde los mayores rubros son: la mano de obra (UTA tuvo una paritaria que los igualó con AMBA y Nación no acompañó al interior del país). Desde abril esto lo afronta solo el municipio, y para fin de año se estima una inflación del orden del 140%, y la actualización tarifaria anterior fue en diciembre 2022”, indicó.

Jorge Moreno de Patagonia Argentina recordó la historia del colectivo en la ciudad. Luego de lo cual mencionó que “desde enero de este año a la fecha hay dos rubros importantísimos que se dispararon: combustibles y mano de obra” y aseguró que “tenemos servicio sin interrupción gracias al aporte municipal”.

El transportista mencionó que solo el 54% de los usuarios pagan boleto pleno; los estudiantes y maestros no abonan (TEG). Hay un 10% de pasajeros que con el boleto combinado no pagan el segundo tramo. Dentro de la grilla de pasajeros hay un 9% de discapacitados que no abonan, y entre un 10% y un 15% que pagan el 45% del boleto pleno (amas de casa, trabajadoras de casas particulares, único sostén). Si el costo del boleto es $500 y viaja uno solo, pagará 500. Si viajan 10 pagará 50… los que tenemos vehículos somos a veces os que contribuimos a que esto se dispare. Hoy estamos en 1,6 millones de pasajeros mensuales para recorrer casi 700.000 kilómetros. Hay barrios donde con 3 frecuencias diarias no movemos más de 1250 pasajeros mensuales.El incremento que no se refleja en los costos: Entre enero 2023 a septiembre los repuestos subieron casi un 700%, y hay que recordar que el subsidio lo recibe el usuario, no la empresa. Patagonia argentina presta el servicio y lo quiere seguir prestando”, concluyó.

El titular del Ente de Control de los Servicios Públicos, Carlos Jurich, confirmó que “en Comodoro se sustenta con un sistema de subsidios en el que deberían concurrir por igual Nación, Provincia y municipio, a fin de que el boleto sea lo más accesible posible, asegurando la sustentabilidad. Esto se ve profundamente afectado por la inflación. La diferencia entre costo y recaudación es cada vez mayor, y pasa también porque el último incremento fue en mayo y a la fecha no hemos podido alcanzar los aumentos. Nosotros expedimos un informe técnico sobre el marco de legalidad, y su aplicación al contrato”.

Entrando en el tema del aumento, Jurich advirtió que “desde la razonabilidad el aumento se planea en 2 tramos: el primero llevaría el boleto a $173.36; y el segundo – en diciembre – llevaría e boleto urbano a $244,43. Se trata de repartir el costo de manera que la estructura de subsidios pueda seguir funcionando. Esto no implica dejar de llamar la atención sobre distintas cuestiones vinculadas al desarrollo del contrato en las que hay que mejorar. Las dos cuestiones centrales son: la comunicación entre la empresa y el usuario, me parece que es una cuenta pendiente que tiene Patagonia. En la era de las tecnologías no hay razón para que eso no se haga de modo actualizado, de modo que el usuario pueda emitir reportes o quejas sin depender de un libro que está en la punta de la terminal. Esto de hecho está previsto en el contrato”.

Finalmente aseguró que “la cuestión a mejorar es la accesibilidad para personas con limitaciones motrices. Los colectivos con adaptaciones son insuficientes”.

Por los usuarios del servicio, ante las ausencias de varios de los inscriptos, habló en primera instancia Juan Plácido Toledo, quien como jubilado pidió que, si bien el aumento es entendible por la situación inflacionaria, debería mejorarse. “Necesitamos hablar de los recorridos: camino 5 cuadras para tomar un colectivo. Necesitamos un punto donde dirigirnos para plantearlo. Patagonia hace su reclamo pero no tiene las unidades que debería: tendría que tener más de 600 unidades. Sé que son caras, pero se necesitan recorridos”, severó.

Gabriel Pérez coincidió en lo impostergable del aumento y también en el mejoramiento del servicio. “Disiento con que las frecuencias son frecuentes, faltan más, puntualmente en zona norte. En la prepandemia se veían más seguido y ahora se espera hasta 30 minutos. En horarios laborales debería plantearse de otro modo con más frecuencias porque son camiones de ganado, la gente viaja hasta en la escalera y no es seguro. En invierno la calefacción no funciona, y un viaje que tarda más de 40 minutos (ahora mucho más) y los colectivos son heladeras con ruedas. Falta comunicación con el usuario y también una aplicación más accesible”, señaló, entre otras cuestiones.

Manuel Hilario Sinches dijo estar en desacuerdo con la suba de la tarifa. “Viajo diariamente y tengo un sueldo bajo. En invierno pasas frio, en verano calor y demora demasiado en venir. Las garitas están sucias”, puntualizó.

Ricardo Orzanco aseguró que le llamaba la atención “que luego de tantos años haya una sola empresa para brindar un servicio tan importante” y también lamentó que “el servicio tenga falencias de calefacción, ventilación, limpieza, etc.” . Finalmente advirtió que no tenía objeciones con el aumento “el tema del combustible nos pega a todos y lo mecánico también: comodoro está lleno de cráteres. El tema es complejo, debería abordar la gestión que viene, así como deberían abordar lo que el Concejo no le aprobó a usted señor presidente, como la auditoria a la SCPL. Creo que hay que empezar a abrir el juego y mirar que pasa, porque nadie la está pasando bien”, concluyó.