Cuatriciclo para los guardavidas

Este jueves, en la playa de Km. 3, el intendente Juan Pablo Luque entregó un cuatriciclo al Cuerpo de Guardavidas, en el marco de las acciones que impulsan el mejoramiento de nuestras costas en cada una de sus aristas. “Queremos que Comodoro ya no le dé la espalda al mar, que lo miremos con orgullo y contemos con playas acordes a lo que merece la gente”, manifestó.

La entrega se concretó en horas del mediodía y contó con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Deportes, Carlos Portas; el jefe del Servicio de Guardavidas, Roberto Grupallo; miembros del gabinete municipal y concejales.

En ese contexto, el intendente destacó la importancia de dotar de equipamiento a un servicio fundamental para las playas de la ciudad, al manifestar que “nosotros tomamos la decisión política de afectar recursos económicos en el cuidado de nuestra gente, brindando las herramientas necesarias para que el Cuerpo de Guardavidas desarrolle un buen trabajo, con el profesionalismo que los caracteriza”.

“Si bien nosotros destinamos los fondos, pero quienes definen qué equipamiento es necesario para que la tarea sea exitosa son los responsables del área. Estamos contentos de favorecer el crecimiento del servicio y vamos a continuar haciéndolo, porque buscamos que las familias comodorenses disfruten de nuestras playas con mayor seguridad”, señaló.

Respecto a los trabajos de mejoramiento que se están desarrollando en la costa de Km. 3, Luque sostuvo que “la plaza integradora que se está construyendo en el sector está cercana a su finalización y próximamente la inauguraremos. Usualmente, los trámites administrativos para concretar una obra implican una licitación y varios meses de trabajo, pero necesitábamos encararla de forma urgente, por lo que se está ejecutando a través del personal municipal, que está llevando a cabo un gran trabajo”.

“Se trata de una de las playas más lindas de la zona, cuenta con una gran afluencia de vecinos y estas refacciones ofrecerán más opciones a la gente que se acerque a disfrutar del verano. Queremos que Comodoro ya no le dé la espalda al mar, que lo miremos con orgullo y contemos con costas acordes a lo que merece la gente”, concluyó.

“Nuestro Cuerpo de Guardavidas es uno de los más equipados de la Patagonia”

En tanto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, afirmó que “esta nueva herramienta nos permitirá cubrir lo que tanto se demanda, que es la seguridad en las costas. Trabajamos fuerte para lograr el mejor equipamiento y podemos decir que el Cuerpo de Guardavidas de la Municipalidad es uno de los mejores de la Patagonia en ese sentido”.

Continuando en esa línea, Martínez expuso que “el nuevo cuatriciclo se suma a los 3 botes y las 4 camionetas con las que cuenta el servicio, brindando cobertura no sólo en Comodoro Rivadavia sino también en playas como la Bajada de los Palitos, haciendo todo el recorrido sur, para brindar seguridad a toda la comunidad”.

Por su parte, el referente de Guardavidas, Roberto Grupallo, recalcó que “tenemos una gran comunicación con los funcionarios de la actual gestión, quienes conocen el área en profundidad y deciden en consecuencia de los conocimientos que poseen. No son ajenos a la labor que llevamos adelante y existe un trabajo muy articulado, que podemos capitalizar durante cada verano”.

Finalmente, Grupallo indicó que “año tras año, cuando finaliza la temporada, comenzamos a plantear cómo será la próxima, ya que somos intensamente críticos hacia adentro. Esto hace que los integrantes del equipo logren una disciplina y un compromiso que nos llena de orgullo”.