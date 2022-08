Pasó por la Posta Comodorense Martín Ulacia. En la nota, el autor de «No fue no» dijo que, a estas alturas, se autopercibe “más Periodista que Politólogo”.

Esta es la entrevista de Brenda Millar Gomez

¿Cómo te surgió la idea de transformar en una crónica Periodística algunos de los hechos que ocurrieron durante el 2021, tras la aprobación y la derogación, de la Ley de Zonificación minera en la provincia?

“La idea de escribir una crónica sobre lo que sucedió en Chubut, en diciembre del año pasado, surgió “de una inquietud colectiva”. Idea que era compartida por Comunicadores y compañeras de la provincia. Que tras lo sucedido en esas jornadas de mucha intensidad, “sentíamos la necesidad de hacer algo con todo lo que había pasado”. Martín señala que el contenido se diversificó a varias formas de relatar lo que allí había sucedido. Ya que algunos colegas hicieron Podcast desde Trelew, otros medios hicieron entrevistas de modo semanal a diferentes protagonistas.

En ese sentido agrega: “Y a mí se me ocurrió la idea de escribir un Libro”. Ya que: “Me parecía que había suficiente material”. Además sostiene: “yo tenía suficientes contactos con: Los protagonistas de lo que habían sido las movilizaciones, y diferentes asambleístas de toda la provincia”…

¿Cuánto tiempo te llevó aproximadamente completar la escritura del libro?

“Lo único que hacía falta era: Sentarse e intentar sistematizarlo y hacerse de ese tiempo, para concretar justamente, esa tarea”.

“Una tarea que, en términos de producción duró entre mediados de enero de este año, y fines de marzo ”. Además , “durante esos meses fueron las casi cincuenta entrevistas que hice, a diferentes protagonistas” que iban desde “La gente de las asambleas, diputados /as provinciales, sectores empresariales”, entre otros protagonistas.

En lo que respecta al trabajo editorial Martin recuerda que: «Fue durante el mes de abril que iniciamos más que nada el proceso de corrección y de trabajo con la editorial, que es: Remitente Patagonia. Y ya, a finales de mayo, apareció el libro impreso y comenzó la gira de presentaciones por toda la provincia, incluso Buenos Aires”.

Un universo de crónicas y relatos posibles en cuanto al Chubutazo

En palabras del propio entrevistado: “La publicación de No Fue No… Es solo una posible Crónica”. “Ya que hay muchas cosas que quedaron afuera”.

La historia detrás de la foto que ilustra la tapa

En cuanto a la imagen que ilustra la tapa del libro, Ulacia expresó “Es curioso, porque aunque ya me han hecho varias entrevistas de medios provinciales y a nivel nacional, nadie me ha preguntado en cuanto a la historia de la tapa”… “Y es una de las cosas del libro que más me gusta”. “Es una foto mía”. “(Aunque realmente, soy muy malo para sacar fotos)”…

“Esa foto la tomé el día lunes 20 de diciembre, en Comodoro Rivadavia luego de que se conociera que el Gobernador había enviado un proyecto para derogar la ley, la foto está tomada en inmediaciones de la Ruta N°3 yendo para zona norte”. “El Papá Noel, está con el cartel en alto medio posando para la foto, por eso es que yo me ubiqué y la saqué”.

Además: “ empezó a circular bastante por todos lados por aquellos días y me parecía que la foto de la tapa del libro tenía que representar algo de lo que había pasado durante aquellos días”. “Tanto un título como así también una imagen de presentación de un libro tienen que ser factores que busquen llamar la atención del lector y de la audiencia cuando se trata de una obra periodística”.

“Me parece que la foto de un Papá Noel, con un cartel en alto que dice: “No Es No” en medio del fuego, es algo llamativo”. “Y me parece que también, se trata de un poco de justicia o más bien, un gesto de vindicación, ya que siendo el proyecto Navidad el que se quería aprobar, que involucraba a la zona de la meseta, sea justamente un Papa Noel luchando contra él”. “Me pareció una ironía la cual era digna de tener un espacio en el libro. Por eso, la tapa”.

Impacto a nivel social y político

¿ Cómo creés que la publicación de NofueNo, una crónica del Chubutazo impacta a nivel social / político y fundamentalmente, en la gente que está bancando esta lucha socio ambiental desde hace tanto tiempo?

“¡Está buena esta pregunta!”… “Porque efectivamente, hay dos niveles de recepción del libro, que se pueden analizar: En términos sociales y de la propia gente que ha participado en esta lucha, el libro fue muy agradecido y valorado, principalmente por la premura con la que salió publicado ya que a mí este aspecto me parecía muy importante”. “porque rápidamente con su publicación podía existir un registro de lo que había sucedido” El propio autor resalta: “los responsables políticos y económicos de lo que sucedió en aquellos días, no solo con la aprobación de la Ley, sino también con la posterior represión con quienes se movilizaron, todos esos sectores intentaron inmediatamente que se BORRE y que quede INVISIBILIZADO, todo lo que sucedió”. “Y si no invisibilizado, criminalizado, digamos, una lectura casi policial de lo que fue el Chubutazo y las movilizaciones masivas y populares de aquellos días”.

Las presentaciones del libro como un catalizador de vivencias colectivas

Por otro lado: “En torno a las 10 presentaciones que llegué a hacer en ocho ciudades de la provincia de Chubut, y una en Buenos Aires”Ulacia comentó que: “Ellas funcionaron como espacios de reencuentro, espacios para poder hablar, ya que se dio una especie de Trauma Colectivo en muchas personas. Personas que hay que decir, que tienen un gran coraje y que ya están acostumbradas a movilizarse, a luchar y organizarse, que se vieron sobrepasadas por lo que sucedió en aquellas jornadas, principalmente, por la feroz represión por parte del Estado y del Gobierno”. “Y el libro y las presentaciones, funcionaron como un lugar seguro, en el cual esas personas se podían encontrar, hablar, continuar con la reflexión, hacer balances y por sobre todo, Martín destaca: “NO BAJAR LA GUARDIA”…

Porque: Una de las conclusiones a las que se llegó es que: “Si se reivindicó incluso lo que sucedió durante aquellos días, en términos de la represión, el entrevistado afirma con énfasis: “Es porque: Se viene mucho más extractivismo y represión por delante”.”.

En torno al nivel político, Martin sostiene: “El planteo del Chubutazo y el No Es No, se trata de un hecho absolutamente político”. (“Por más, que se lo busque despolitizar”.).

Ya que es acá cuando aparece según lo dicho por el propio cronista, “la otra política”. “La segunda dimensión en torno a la recepción del libro. Que refiere a la política partidaria más tradicional”.

Por lo que entonces, me remito a reflexionar en que: “Como arma simbólica y discursiva, el poder político se valió de dos conceptos planteados por el entrevistado, con los cuales concuerdo. “La invisibilización y el ninguneo total”. Ya que según nos cuenta, “ninguno de los dirigentes que aparecen mencionados en numerosos testimonios, cumpliendo un rol determinado en el intento de aprobar la Megaminería, han acusado recibo”. Para hacerlo claro como el agua del lago Muster, no le han dado ninguna importancia y se han desligado de cualquier responsabilidad, aunque tenían a toda una sociedad movilizada en las calles.

Las cuatro preguntas breves que nos anticipan que se acerca silbando bajito el final

¿Te gustaría que en un futuro cercano el libro formase parte de las bibliotecas de las escuelas de nuestra provincia?

Sin demasiadas vueltas, Martín dice: “Me encantaría que así sea”. Porque: “No hay que dejar de mencionar que el origen del movimiento que se pronuncia por “el no a la mina”, tiene un componente muy grande de docentes”.

Comentó además, que El libro fue declarado de interés histórico-cultural y pedagógico, por el Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew. A lo que destacó: “Lo cual me parece un acontecimiento muy prometedor, con ese aval político , ya que con ese hecho como punto de partida, “es más fácil, que el libro llegue a las escuelas”, “Porque las infancias también se movilizaron durante el Chubutazo teniendo un papel preponderante” en el marco de esta lucha, que también involucra y pone en juego el futuro de las próximas generaciones que nazcan y se desarrollen a lo largo del territorio provincial. Con respecto a esto, Martín destaca : “Deslegitimar la movilización de las niñas, niños y las juventudes, es no comprender que las futuras generaciones tienen una conciencia mayor sobre lo que es: El medioambiente, el cuidado del planeta, etc.”. Por lo cual “me parece que sin dudas, el libro presente en las Escuelas, puede ser un gran aporte”.

¿Pensaste en lanzar más adelante en el tiempo una edición digital?

“Me parece que el libro tiene que tener una versión digital, para que sea más accesibles para diferentes proyectos. Porque hay muchas personas que en términos académicos, me lo solicitaron para escribir ponencias o trabajos universitarios. Así que, ese me parecería un insumo importante y que esté de manera digital y que sea más accesible. Que solamente en formato de libro físico”.

Tareas o deudas pendientes

Martín cuenta que tiene dos cuestiones pendientes en torno a No Fue No, Una de las cosas es: Poder digitalizarlo y el otro deseo pendiente sería: “Poder realizar una presentación del libro, en la zona de la meseta”.

Ya que como es de público conocimiento, se intentó instalar que la ley de zonificación, allí sí, contaba con un pleno consenso social para lograr su aprobación cosa que no es así: “Son muchos los vecinos y fundamentalmente las comunidades de pueblos originarios que se movilizan hace muchísimos años contra la Megaminería y en defensa del agua Y me parece que se merecen también que se lleve el libro allí o estas presentaciones para que se genere un espacio de encuentro”.

¿Tenés otros relatos / libros publicados o es tu primera publicación en formato de libro?

“Tengo otro libro publicado que se llama: La ciudad imposible. Que es un libro de cuentos y ensayos que escribí en 2014 que publiqué con la editorial Milenacaserola Y que trata principalmente de Buenos Aires”. Este libro, “tuvo dos ediciones: Una en 2014 Y cada cuento y ensayo, tenía su ilustración, de diferentes artistas, a los cuales le mandé ese material. Quienes hicieron algo especialmente, para ilustrar cada cuento y ensayo”. “Y después, una versión más chica, más humilde, en el año 2015, el cual estuvo acompañado por dos presentaciones”. Pero a esto agrega: “Ese fue mi primer trabajo publicado en formato de libro, (mi primer intento), aunque también escribí una gran cantidad de artículos para diferentes revistas ,Pero éste, es mi primer libro, con formato puramente Periodístico”.

¿Qué consejo desde tu propia vivencia le darías a una persona que está pensando en publicar su primer libro?

El consejo que le podría dar, tendría que ver, con lo que me pasó a mí… A mí me costó mucho empezar.. Y me costó mucholas primeras semanas Ya que Me parece que debe haber una enorme cantidad de libros truncados en los primeros pasos de producción y elaboración Mi consejo es: “¡No rendirse! Y aguantar… Esas primeras dos o tres semanas (o lo que sea).. Ese primer raund contra el libro que en realidad, es algo digámoslo así, contra uno mismo ,es la lucha y el proceso creativo y la necesidad de organizar los tiempos y la propia vida cotidiana de uno para ponerse a producir un libro, se trata de una lucha contra mismo. Un libro se compone de: Pequeños pasos, avances, fragmentos de escritura, investigación, de darse el tiempo para charlar con alguien, de hacer una entrevista, de consultar algún material.. Para siempre intentar ir sumando de a poquito pequeñas piezas, que van conformando el libro. Y después llega un momento en el que decís: Sí llegué hasta acá tengo que seguir… Porque no puedo tirar por la borda, todos estos pequeños pasos”.

Porque: Hacer siempre aquellas cosas que nos gustan, nos motivan y o simplemente nos hacen ser un poquito más felices, sin duda alguna ¡merecen la pena!