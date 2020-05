CTERA volvió a cuestionar las políticas del gobierno de Arcioni

El conflicto docente en Chubut volvió a estar presente en la agenda de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Es que la entidad reiteró su solidaridad su solidaridad con los reclamos de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) ante la crisis producida por las políticas implementadas por el gobierno de Mariano Arcioni. Fue en la reunión virtual de la junta ejecutiva y secretarios generales de la entidad.

En la cumbre, cada secretario hizo un detallado informe de la situación que atraviesa su provincia, entre ellos paritarias provinciales, problemáticas salariales y laborales, el sobre exigencia del trabajo docente, la problemática de conectividad y computadoras de nuestros alumnos que dificulta la enseñanza aprendizaje y aumenta la brecha educativa, las dificultades en los comedores escolares, la falta de cuadernillos para repartir a los niños y jóvenes que no tienen acceso a internet o computadores, el tema de los suplentes, entre otros.

El plenario rechazó la flexibilización laboral o la rebaja salarial que intentan llevar adelante algunos gobiernos provinciales; exigió al Ministerio de Educación de la Nación la discusión salarial y laboral en el marco de la Paritaria Nacional Docente; y pidió a los Gobiernos Provinciales que se retomen los ámbitos paritarios para discutir todos los temas como el cumplimiento de todos los acuerdos firmados en las Provincias antes del 13 de marzo, la continuidad del pago a docentes reemplazantes y la convocatoria a cubrir todos los cargos docentes para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

También solicitó que se elabore un protocolo de trabajo ante la sobrecarga laboral de los docentes en la cuarentena; se rechazaron las pruebas estandarizadas que ahondarán la fragmentación y estigmatización de nuestros estudiantes; y se repudió el intento de grupos económicos y políticos de ajustar, flexibilizar y mercantilizar la Educación, sosteniendo al teletrabajo como una herramienta pedagógica para estos tiempos excepcionales y no como una modalidad educativa.

Advirtieron que “no avalaremos la ‘vuelta a clases’ si no están dadas las condiciones de salud necesarias” y que “cualquier decisión para retomar las clases en cualquier jurisdicción debe ser discutida y acordada con la organización sindical”.

Además, CTERA repudió enfáticamente el intento de otorgar prisión domiciliaria a Darío Poblete, asesino de Carlos Fuentealba, y apoyó la postura del Gobierno nacional del no pago de la Deuda Externa, para dar prioridad a la Salud, la Educación, el trabajo y la producción; como también brindo su respaldo al impuesto a la riqueza.