Cronograma de la 9°feria del libro «Daniel Lito Alonso, de la aldea al mundo»

La secretaria de cultura de Comodoro Rivadavia, dio a conocer los horarios de las actividades previstas para la 9° Feria del libro «Daniel Lito Alonso», de la aldea al mundo, que se desarrollará desde el viernes 26 de agosto al domingo 4 de septiembre, en el horario de 09:30 a 00:00. Sábados y domingo de 14:00 a 00:30 y cn un circuito Centro Cultural – Centro de Información Pública (CIP), CEPTur (Centro de Exposiciones y Promoción Turística) – Museo Ferroportuario – Teatro Español – Teatro María Auxiliadora – Hotel Austral – Hotel Lucania Palazzo

PROGRAMA

VIERNES 26 DE AGOSTO​​​​​​​​​

11:00 ACTO INAUGURAL. Participación de Ballet El Camaruco, Coro Polifónico Municipal, Swing Estudio de Danza. Lugar: Centro Cultural. Posterior recorrido Centro de Información Pública (CIP).

14:00 Espectáculo de narración oral «Parabarabán», de Germinacuentos. Destinado a​niños/as de Nivel Inicial y Nivel Primario. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario exterior.

15:00 Presentación Coro Escuela Valle C. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.​​​​

15:00 Taller de cuentos enrollados «Rolla, rolla desenrolla. Tira, tira, cha, cha, chá”, a cargo de Lic. Claudia Cadenazzo. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas-. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

15:00 Taller tipografía «Un paseo a lo del Tío Gutenberg», a cargo de Walter Uranga. Destinado a niños/as Nivel inicial- exclusivo para instituciones educativas-. Lugar: Museo Ferroportuario.

15:00 Taller «Derechos Humanos y Poesía”, coordina Jorge Maldonado y Peces del Desierto. Destinado a jóvenes y adolescentes. Lugar: CEPTur.​​​​

16:00 Presentación libro «Historia secreta mapuche 2», del Escritor Pedro Cayuqueo. Modera Daniel Loncón (Cátedra Libre Pueblos Originarios UNPSJB). ATP​. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

17:00 Presentación de libro poesía «Flores encontradas- Peshake rayén», de Jorge Spíndola. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

17:30 Apertura Muestra “Caleidoscopio”, del artista Juan Chavetta. Lugar: Sala Exposiciones Centro Cultural.​​​​

18:00 Trivia Literaria. Destinado a adolescentes – jóvenes. Lugar: Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​​​​​​

18:00 Presentación de libro “Navegando en la infodemia con AMI. Alfabetización mediática e informacional” UNESCO, a cargo de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Felipe Chibás Ortiz y Sebastián Novomisky (editores), Horacio Avendaño y Laura De La Torre (autores), Miriam Lewin (Defensora del Público Argentina).​ ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​

18:00 Presentación de libro «La mejor enemiga, la cuarta entrega de la saga de Verónica Rosenthal», del Escritor y Periodista Sergio Olguín. ATP. Lugar: CEPTur.​​​

18:30 Presentación libro «Líneas Invernales: de fracaso a flor», de Débora Chaves. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

19:00 Trivia Literaria. Destinado a adolescentes – jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​

19:30 Presentación de libro «Los días de la revolución. Una historia de Argentina cuando no era Argentina (1806-1820)», del Prof. Eduardo Sacheri. ATP. Lugar: Salón Patagonia – Austral Hotel.

19:30 Presentación de libro «De sol a sol», de María Teresa Dittler. ATP. Lugar: CEPTur.​

20:00 Show Stand Up de Diego Reinhold. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​

20:30 Presentación de libro “Putas y Guerrilleras. Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Presenta Miriam Lewin (Defensora del Público Argentina). Destinado a adultos. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

21:00 Presentación orquesta de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). ATP. Lugar: Teatro María Auxiliadora.​​​​

21:00 Concierto de Gala Lírica.​ATP. Lugar: Cine Teatro Español.​​​​

22:00 Show musical de Los Dinosaurios. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​

23:00 Show musical de Los Charros. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​​​​​​​​​​​​

SÁBADO 27 DE AGOSTO​​​​​​​​​​

13:00 Charla-taller «La fotografía, el cómic y el cine en el libro álbum», a cargo de Lic. Claudia Cadenazzo. Destinado a docentes de todos los niveles y áreas, mediadores profesionales del ámbito de la educación y la salud, interesados en general. Con inscripción. Lugar: CEPTur.

14:00 Capacitación «II Ateneo del Libro Infancias Saludables», a cargo de Lic. Maria Elena Tapia y Lic. Andrea Angeloni. Destinado a docentes de Nivel Inicial, estudiantes en formación, público en general​. Lugar:​Museo Ferroportuario.

14:30 Presentación libro «No fue no. Una crónica del Chubutazo», de Martín Ulacia. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

15:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Planta Baja.​​​​

15:00 a 23:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

16:00 Presentación libro «Holón» + «Benicle, ganso de agua», de Héctor Allende y Rosa Benilde Pincol.​ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

16:00 Charla «El lenguaje inclusivo y sus paradojas», de Paula Gimenez (@yofermina) + Ale Marin (@aleeem1). ATP. Lugar: CEPTur.​​​​

16:00 Presentación libro «Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir», de la Dra. Mariana Maggio. Modera Laura de la Torre (Coordinadora Académica Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNPSJB). ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

16:00 Obra de Teatro Musical «Encanto», de Estudio de Danzas Marejada. Infantil/ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.​​​

16:00 Presentación libro «La Fascinante Cultura Chaná», de Víctor Hugo Acosta. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.

16:00 JAM Ilustración. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.

17:00 JAM Ilustración. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​

17:00 a 20:00 Espacio lúdico «Aprendamos sobre el patrimonio jugando», a cargo de personal Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as y padres. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

17:30 Panel “Desafíos de las políticas culturales en escenarios​“, a cargo de Mg. Susana González (UNPSJB), Dra. Susana Díaz (UNPSJB), Dra. Beatriz Escudero (UNPSJB-GIGAT) Lic. Mariana Cerdeira (UNPSJB ), Dra. Graciela Ciselli/Lic. Marcelo Hernádez (UNPSJB- LUPAT). ATP. Lugar: Hotel Austral

17:30 Presentación libro «Te lo digo por tu bien. Sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad», de Agus Cabaleiro. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​

17:30 Taller de tipografía «Un paseo a lo del tío Gutemberg», de Walter Uranga. Con inscripción. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 #Juntada. Nosotras en la literatura. Encuentro de booktubers, bookstagramers y booktokers, con Anna K. Franco, Laura G. Miranda, Patricia Suarez y Male Hehn (@malelovesbooks). Modera Natalia Vásquez. Destinado a jóvenes y adolescentes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.

18:00 Presentación libro «Cuando te vas. Amistades imperfectas», de Pame Estupia.​ATP. Lugar: CEPTur.​​​​

18:45 Charla «Historias sobre la lucha colectiva, Ni un paso atrás en la conquista de Derechos Humanos», de​Daniela Andrade (activista TRANSFEMINISTA, fundadora de ATTTA CHUBUT, miembra de la FALGBT -Federación Argentina de Lesbianas, Gays Bisexuales y Trans de Argentina). ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural​.

19:00 Show musical de Adrián Alexandre (participante de La Voz Argentina 2022). ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​

19:30 Ronda de Poesías. ATP. Lugar: CEPTur.

19:30 Presentación de libro novela «¡Despierta! Hay una nueva oportunidad…», de Natalia Jumilla. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

19:30 Presentación libro «Soy una tonta por quererte», de la escritora Camila Sosa Villada. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​​

19:30 Show musical de Esteban Muia (participante de La Voz Argentina 2022). ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​

20:00 Taller Ronda de Rap y FreeStyle. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​

20:30 Show musical de​Jimena Ronconi. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​

21:00 Taller Ronda de Rap y FreeStyle. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​

21:30 Show musical de Tita Print. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​

21:30 Milonga Orquesta Municipal de Tango. ​ATP. Lugar: Hotel Austral.

23:00 Show musical de Nito Artaza. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​​​​​​​​​​​

DOMINGO 28 DE AGOSTO​​​​​​​​​​

14:00 Taller de tipografía «Un paseo a lo del tío Gutenberg», de Walter Uranga. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.​​​

15:00 Charla Manga. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.

15:00 a 22:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

15:30 Presentación libro «El delito televisado: cómo se producen y consumen las noticias sobre inseguridad y violencia en Argentina», de Prof. Natalia Aruguete. ATP. Lugar: CEPTur.

16:00 Show Musical “Cote te canta”. Infantil/ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.​​​​

16:00 Friktionary. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)

16:00 Taller «Historias de las 100 primeras manzanas de Comodoro Rivadavia» – Parte I, a cargo de Dra. Graciela Ciselli. Destinado a docentes, estudiantes, vecinos que les interese la historia local. Lugar: Museo Ferroportuario.

16:00 Show Musical “Nilocos”. Infantil/ATP. Lugar: Cine Teatro Español.​​

17:00 Cine Audiodescriptivo «Un cuento chino», a cargo de personal de Audioteca de la Secretaría de Cultura MCR. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Planta Baja- Micro Cine Punto Digital.​​​​

17:00 Friktionary. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​​​

17:00 Presentación libro «Haikus de terror, de locura y de muerte”, de Santiago Kamerbeek y Agustín Huberty. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

17:00 Charla «Éxodo Jujeño. La gesta de Manuel Belgrano y un pueblo para construir una Nación», del Periodista Hernán Brienza (titular del Instituto Nacional de Capacitación Política -INCAP). ATP. Lugar: CEPTur.​

17:00 a 20:00 Espacio “Encontrando tus raíces”, de Family Search. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres.​​​

17:30 Presentación libro «Biomas», de Miguel Escobar. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 “Alma, Cielo y Revolución CAMILA, SIN MIEDO #ElBackstage”. Crear, producir y publicar. Camila Dichiara, Noe Bareille, Mauricio Albacete, Liliana Ostrovsky. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Usina Joven.​

18:00 Show Musical “Nilocos”. Infantil/ATP. Lugar: Cine Teatro Español.​​

18:00 Charla «Un @arroba ya pronto serás. La discusión política en tiempos de redes sociales y plataformas digitales»,​ de Pedro Rosemblat. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.

18:00 Conferencia “Discapacidad desde el modelo de convivencia. Terminología y trato adecuado cambiando la mirada social», de Lic. Karina Vimonte (Presidente y Fundadora de la FUNDACIÓN CO_DIS -Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad). Destinada a docentes de todos los niveles, periodistas, público en general. Lugar:​Auditorio Centro Cultural.

18:00 Jam de Poesía Urbana, con Maia Tarcic (@maiatarcic), Astromostra (@astromostra), Carla Quevedo (@lodemarta) y Caro Peralta (@caroconinsomnio). Destinado a jóvenes y adolescentes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​​​

19:00 Encuentro Coral​del «Coro Polifonico & Coro Bibioteca de Astra». ATP. Lugar: CEPTur.

19:00 Taller Ronda de Rap y FreeStyle. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)​

19:00 Presentación libro «Memorias de un Patagón», de Orlando Gallardo Soto. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.​​​​

19:30 Presentación libro «Simplemente», de Lic. Georgina Bonifacio. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​

20:00 Taller Ronda de Rap y FreeStyle. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​

20:30 Show Musical de Amapola. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​

21:30 Show Stand Up de Sergio Gonal.​ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​

22:30 Show Musical De Santo Nada. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural​.​​​​​​​​​​​​​

LUNES 29 DE AGOSTO​​​​​​​​​​

08:00 a 16:00 Juegos Literarios​. Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Bibliotecas Escolares, Pedagógica y Plan de Lecturas. Participan Verónica Raggio y Laura Casariego (Coordinadora y Referente Equipo Plan de Lecturas de Min. Educación Chubut). Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – 1 Piso.

09:00 ¡Monstruos en la Feria! Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Dirección Biblioteca de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres – Zona Campamento Literario.

10:30 «Ronda de cuentos para las infancias», de las Abuelas Lee Cuentos. Destinado a​niños/as de Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP) – Zona Campamento Literario.

10:30 Narración oral “Leyendas de pueblos originarios”, del Escritor Diego Remussi. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Auditorio Zona Usina Joven.

14:00 «Ronda de cuentos para las infancias», de Abuelas Lee Cuentos. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas​. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Zona Campamento Literario.

14:00 Espectáculo de Circo y Humor para la niñez “Cosa e`mandinga”. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario -ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.

14:30 Conferencia “Crianza Consciente y Responsable”, del Escritor y Filósofo Oscar Alberto Ortega. Destinada a padres, familiares y referentes significativos, educadores, personal de organismos públicos y privados dedicados a la atención y cuidado de niños y adolescentes, psicólogos, asistentes sociales, comunicadores sociales, escritores, público en general. ​Lugar: Museo Ferroportuario.

15:00 «Cuentos con intérprete LSA», a cargo de Prof. Jimena Rocío Iraola y Prof. Andrea Natalia Echevarría. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Auditorio Zona Usina Joven.

15:00 Espectáculo de música, humor y malabares para la niñez “Show de Circo Juglares”. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario -ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.​​​

15:00 Charla «El último año y medio de este gobierno. Cómo se llega y cómo se sigue», de Dr. Carlos Melconian. ATP. Lugar: Hotel Lucania Palazzo.​​

15:00 Presentación de la Revista “Comodoro Turismo”. ATP. Lugar: CEPTur.

16:00 Presentación libro «El Duelo», del Lic. Gabriel Rolón. ATP. Lugar:​Teatro Español.​

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

16:30 Presentación libro «Corona de Letras», de Adriana y Ernesto Portilla. ATP. Lugar: CEPtur.

17:00 Taller «Historias de las 100 primeras manzanas de Comodoro Rivadavia»- Parte II, de Dra. Graciela Ciselli. Destinado a docentes, estudiantes, vecinos que les interese la historia local. Lugar: Museo Ferroportuario.

17:00 Cine Audiodescriptivo película «Un cuento chino», a cargo de Audioteca de la Secretaría de Cultura MCR. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Planta baja- Micro Cine Punto Digital.

17:30 Taller «Compartiendo Lecturas», de la Lic. Patricia Lucía Peluc. Destinado a docentes de todos los niveles. Con inscripción. Lugar: Hotel Austral. ​​

18:00 Presentación 10ma edición Revista «Textos y Contextos desde el Sur». A cargo de su Director Luis Sandoval. Participan Susana Vidoz (Decana Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales -FHCS- UNPSJB), Analía Orr (Secretaria de Investigación de la FHCS UNPSJB) y Silvana Dos Santos (Coordinadora del dossier del número). Lugar: CEPtur.

18:00 Presentación libro «Leyendas de los pueblos originarios contadas para niños», del escritor Diego Remussi. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​​​

18:00 a 20:00 Espacio lúdico «Aprendamos sobre el patrimonio jugando», a cargo de personal Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as y padres. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.​​​

18:30 Capacitación Taller «Exploración de nuevos itinerarios de lecturas literarias: una oportunidad para no repetirnos año a año», a cargo de Lic. Patricia Domínguez. Destinado a docentes de Nivel Inicial y Primario. Con inscripción. Lugar: Museo Ferroportuario.​

19:00 Charla «Conurbano, Peronismo, Maradona y coso», de Pedro Saborido + Miguel REP. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

19:30 Presentación de publicaciones del IGEOPAT (Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia-FHCS). A cargo de Dr. Juan Manuel Diez Tetamanti. ATP. Lugar: CEPtur.

20:00 Show Musical “Tango por Dos”. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​.

21:00 Show Musical de​Lucas Ynayado. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​

22:00 Show Musical de Jorge Cid. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​

23:00 Show Musical “Karicia”. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​​​

MARTES 30 DE AGOSTO​​​​​​​​

08:00 a 16:00 Juegos Literarios​. Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Bibliotecas Escolares, Pedagógica y Plan de Lecturas. Participan Verónica Raggio y Laura Casariego (Coordinadora y Referente Equipo Plan de Lecturas de Min. Educación Chubut). Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – 1 Piso.

09:00 ¡Monstruos en la Feria! Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Dirección Biblioteca de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres – Zona Campamento Literario.

10:30 «Ronda de cuentos para las infancias», de Abuelas Lee Cuentos. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas​. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Campamento Literario.

10:30 Narración oral “Leyendas de Pueblos Originarios”, del escritor Diego Remussi. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

14:00 «Ronda de cuentos para las infancias», de Abuelas Lee Cuentos. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

15:00 Espectáculo de música, humor y malabares para la niñez “Show de Circo Juglares”. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario -ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior. ​​​​

15:00 Presentación libro «Agradezco cómo los quiero» + taller infantil «A dormir con gratitud”, de la Escritora Victoria Parsons. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

15:00 Narración oral “Leyendas de Pueblos Originarios”, del Escritor Diego Remussi. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar.​Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​

15:30 Charla-Debate «La Discapacidad en la Literatura Argentina», del Lic Alan Robinson (Agencia Nacional de Discapacidad – Dirección de participación ciudadana y cooperación internacional). ATP. Lugar: CEPtur.

16:00 Presentación libro «Poemas a través del tiempo», de Virginia Fidalgo. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

16:30 Taller de Dibujo e Ilustración, de Femin Mutancia. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Usina Joven.​​​

16:30 Taller «Caminando con Dinosaurios», de Natalia Fermín Tovar y José Armando Guerrero Grupo Protones y Letras. Destinado a niños/as. Con inscripción. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

17:00 Charla «La guerra en Ucrania y el nuevo tablero mundial», del Periodista Pedro Brieger. ATP. Lugar: CEPTur​​​​

17:00 Taller de Dibujo e Ilustración, de Femin Mutancia. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Usina Joven.​​​

17:30 Taller «Compartiendo Lecturas». A cargo de Lic. Patricia Lucía Peluc. Destinado a docentes de todos los niveles. Con inscripción. Lugar: Hotel Austral.​​

17:30 Presentación libro «Made in Patagonia. Bandas y solistas del fin del mundo», de Florencia Nieto. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP). ​​​​

18:30 Charla Taller «Conocer para proteger. Educación, Medios y Patrimonio». A cargo de Periodista María Laura Morón (Coordinadora Programa Provincial “La Educación en Medios” del Ministerio de Educación del Chubut; y Directora de Patrimonio Cultural y Natural de Secretaría de Cultura MCR).Destinado a docentes de distintos niveles de enseñanza y gestores culturales. Con inscripción. Lugar: CEPTur.​​​​

19:00 Show Musical de Marcelo Falcón. ATP. Lugar: Café Cultural.​​​​

19:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP). ​​​​

19:00 Presentación libro “Gardel”, del Escritor Felipe Pigna. ATP. Lugar: Lucania Palazzo Hotel.

20:30 Show Musical de Diana Pacheco y Leonardo Calvo. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​

20:30 Show musical “Las 4 estaciones porteñas de Piazzola”, de Sur Tango Trío (… de a cuatro). ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​​

21:00 Show Musical “2 PM”. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​

22:00 Show Musical de Esteban Salaberry. ATP. Lugar:​Café Cultural – Centro Cultural.​

23:00 Show Musical de Estefanía Arias. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​​

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO​​​​​​​​

08:00 a 16:00 Juegos Literarios​. Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Bibliotecas Escolares, Pedagógica y Plan de Lecturas. Participan Verónica Raggio y Laura Casariego (Coordinadora y Referente Equipo Plan de Lecturas de Min. Educación Chubut). Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – 1 Piso.

09:00 ¡Monstruos en la Feria! Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Dirección Biblioteca de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres – Zona Campamento Literario.​​

10:00 Presentación libro «Respiro Arcoiris» + Taller Mindfulness y literatura, de Lic. Victoria Bunge. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

10:00 a 12:00 “Corto un boleto al vagón”. Proyección de cortos con temática de trenes, de la Muestra “Estación Viñetas”. A cargo de personal Dirección de Artes Visuales y Audiovisuales Secretaría de Cultura MCR. Destinado a estudiantes de todos los niveles. Lugar: Museo Ferroportuario – Vagón.

10:00 Taller «Cuentos y Pop Up», de la Narradora Natalia Salvador. Destinado a niños/as Nivel Primario, a partir 6 años – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Sala Susana B. Torres.

14:00 «Ronda de cuentos para las infancias», de Abuelas Lee Cuentos. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas​. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP) – Zona Campamento Literario.​

14:00 Presentación libro «Respiro Arcoiris»+ Taller Mindfulness y literatura, de Lic. Victoria Bunge. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio -Zona Usina Joven.

14:00 Taller literario inclusivo con perspectiva de discapacidad «Literatura Disca», a cargo del Lic. Alan Robinson (Agencia Nacional de Discapacidad – Dirección de participación ciudadana y cooperación internacional). Con inscripción. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

15:30 Taller «Cuentacuentos de Hadas y Duendes», a cargo del Escritor Tato Affif. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Primario- exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Auditorio Zona Usina Joven.​​

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

17:00 Charla de Comics y Cine. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Usina Joven.​​​

17:00 Cine Audiodescriptivo «Un cuento chino». A cargo Audioteca Secretaría de Cultura MCR. ATP Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Planta Baja – Micro Cine Punto Digital.

17:30 Taller «Compartiendo Lecturas», de la Lic. Patricia Lucía Peluc. Destinado a docentes de todos los niveles. Con inscripción. Lugar: Hotel Austral.​​

18:00 Presentación de libro «Dulce Maldad», de Jessica Rivas. ATP. Lugar: CEPtur.​

18:00 Show de poesía y música “Las formas del agua”, de Jorge Spíndola y Martin Damián. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​​​

18:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​

18:00 Presentación libro «Hacer escuela: estrategias de gestión y supervisión pedagógica» + capacitación, a cargo del Lic. Marcos Ariel Polo. Capacitación de tres jornadas con inscripción. Destinado a docentes en general, aspirantes a funciones de gestión escolar y directivos e inspectores en actividad. Lugar: Museo Ferroportuario​.

18:00 a 20:00 Espacio lúdico «Aprendamos sobre el patrimonio jugando», a cargo de personal Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as y Padres. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Aula Susana Torres.​​

19:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​

19:00 Coaching Vocal, a cargo de la Cantante Mariana Sosa. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

19:30 Presentación libro «Entretierras», de Carlos Alberto Nuss. ATP. Lugar: CEPtur.

20:00 Presentación libro «Teatro del Viento», del Lic Alan Robinson (Agencia Nacional de Discapacidad – Dirección de participación ciudadana y cooperación internacional). ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

20:00 Show musical de “Nico Diadema y Formosa”. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.

22:00 Show musical de “La Turca San Román”. ATP. Lugar: Café Cultural- Centro Cultural

23:00 Show musical “Similares”. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​​

JUEVES 1° SEPTIEMBRE​​​​​​​​​​

08:00 a 16:00 Juegos Literarios​. Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Bibliotecas Escolares, Pedagógica y Plan de Lecturas. Participan Verónica Raggio y Laura Casariego (Coordinadora y Referente Equipo Plan de Lecturas de Min. Educación Chubut). Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – 1 Piso.

09:00 ¡Monstruos en la Feria! Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Dirección Biblioteca de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres – Zona Campamento Literario.

10:30 Presentación libro «Respiro Arcoiris» + Taller Mindfulness y literatura, de Lic. Victoria Bunge. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

10:30 «Cuentacuentos de Historias de Terror», del Escritor Tato Affif. Destinado a niños/as Nivel Primario (4to, 5to, 6to) y Secundario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP) – Zona Campamento Literario.

11:00 Obra teatral “La Bendición”, de Actitud Pandora. Destinado a adolescentes Nivel Secundario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

14:00 Taller «¡No! y ¡no! Historias de caprichos y rabietas”, a cargo de la Prof. Andrea Velazco. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

14:00 Charla motivacional «¿Y si soñamos a ser escritores?», de María Laura Martínez. Destinada a niños/as Nivel Primario, a partir 7 años – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

14:00 «Literatura Disca. Taller literario inclusivo con perspectiva de discapacidad», a cargo del Lic Alan Robinson (Agencia Nacional de Discapacidad – Dirección de participación ciudadana y cooperación internacional). ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.​

15:00 Narración oral «Historias para iluminar la noche», de la Narradora Natalia Salvador. Destinado a niños/as Nivel Primario, a partir de los 6 años – exclusivo instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.​.

15:00 Presentación libro «Agradezco cómo los quiero» + taller infantil «A dormir con gratitud», de la Escritora Victoria Parsons. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Aula Susana Torres – 1 piso​

16:00 Taller de Dibujo e Ilustración, de China Ocho. Destinado a adolescentes/ jóvenes​. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​​

16:00 Taller «Cómo contar tu historia, un taller literario y un viaje de autoconocimiento», a cargo del Escritor Enzo Maqueira. Destinado a escritores nóveles o con trayectoria aprender más sobre el mágico oficio de la literatura o alguna vez hayan soñado con escribir un libro. Con inscripción. Lugar: Museo Ferroportuario.

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

16:30 Taller «Caminando con Dinosaurios», de Natalia Fermín Tovar y José Armando Guerrero Grupo Protones y Letras. Destinado a niños/as. Con inscripción. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.

17:00 Taller de Dibujo e Ilustración, con China Ocho. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven​.

17:00 Presentación libro «El anfitrión», de Marcelo Aguirre. ATP. Lugar: CEPTur.

17:00 a 18:00 “Corto un boleto al vagón”. Proyección de cortos con temática de trenes, de la Muestra “Estación Viñetas”. A cargo de personal Dirección de Artes Visuales y Audiovisuales Secretaría de Cultura MCR. Destinado a estudiantes de todos los niveles. Lugar: Museo Ferroportuario – Vagón.​​

17:30 Taller «Compartiendo Lecturas», de Lic. Patricia Lucía Peluc. Destinado a​docentes de todos los niveles. Con inscripción. Lugar: Hotel Austral.​​

18:00 Capacitación «Hacer escuela: estrategias de gestión y supervisión pedagógica”, a cargo del Lic. Marcos Ariel Polo. Capacitación de tres jornadas. Con inscripción previa. Destinado a docentes en general, aspirantes a funciones de gestión escolar y directivos e inspectores en actividad. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 Charla Manga. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​​​

18:00 «Cuentos con intérpretes de LSA». A cargo de Prof. Jimena Rocío Iraola y Prof. Andrea Natalia Echeverría. ATP – Inclusivo personas sordas-. Lugar: Centro de Información Pública – Zona Campamento Literario.

18:00 Conferencia de Dora Barrancos. ATP. Lugar: Austral Hotel.

18:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP). ​​

18:00 Show musical de Iara Santana. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​​

18:30 Presentación libro «Tomo V. Km 8: comunidades Urbanas y paisajes industriales». Colección Historia y Patrimonio Patagónico. Editorial Biblioteca Popular Astra, de Graciela Ciselli y Marcelo Herndez. ATP. Lugar: CEPTur.

19:00 Charla “Romance drama y acción. Un recorrido por los libros de Jazmín Riera”, de Jazmín Riera. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.​​

19:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​

19:00 Show musical “Stratus”.​ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​

20:00 Show musical Alas “Poesía Bailada”. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural​​

20:00 Presentación libro «Alcohol y drogas en ámbitos laborales», de Humberto Lovecchio. ATP. Lugar: CEPTur.

20:30 Show musical Áve Fénix. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​​

21:30 Show cómico de Heber Ludueña. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​

22:30 Espectáculo musical “Bruno Show”. ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE​​​​​​​​

08:00 a 16:00 Juegos Literarios​. Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Bibliotecas Escolares, Pedagógica y Plan de Lecturas. Participan Verónica Raggio y Laura Casariego (Coordinadora y Referente Equipo Plan de Lecturas de Min. Educación Chubut). Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – 1 Piso.

09:00 ¡Monstruos en la Feria! Actividades lúdicas- recreativas, a cargo de Dirección Biblioteca de la Secretaría de Cultura MCR. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres – Zona Campamento Literario.

10:30 «Cuentacuentos de Historias de Terror», del Escritor Tato Affif. Destinado a niños/as Nivel Primario (de 4to. a 6to) y Nivel Secundario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Campamento Literario.​​

13:30 Charla «Comemos. Respiramos. Nos movemos. Somos Uno». A cargo del Médico especialista Otorrinolaringología Carlos Benjamín Lopez Moris; la Jefa de Servicio Alimentación CEMIC Maria Angelica Nadal ; y la Odontóloga Myrna Cali. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

14:00 «Cuentacuentos de hadas y duendes de El Bolsón», del Escritor Tato Affif. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Campamento Literario.

14:00 Show de Circo “Lampalagua”. Destinado a niños/as Nivel Inicial y Nivel Primario. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.

14:30 Presentación libro «Las fallas del sombrero seleccionador: las escuelas públicas secundarias de Chubut». A cargo de Raimundo Antonio Poblet y Raúl Muriete. Destinado a público general, docentes nivel medio, estudian tes y padres. Lugar: Museo Ferroportuario.

15:00 Show musical “Coté te canta”. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Escenario Exterior.

15:00 Juegos Harry Potter. Destinado a adolescentes / jóvenes. Lugar: ​ Centro de Información Pública (CIP).​​​​

15:00 Charla motivacional «¿Y si soñamos a ser escritores?, de la Lic. María Laura Martínez. Destinada a niños/as Nivel Primario, a partir 7 años. – exclusivo para instituciones educativas. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Auditorio – Zona Usina Joven.

15:30 Charla “Comodoro Rivadavia, su rol en el conflicto del Atlántico sur “Guerra de las Islas Malvinas”, a cargo de Diego Enrique Saborido. ATP. Lugar: CEPtur.

16:00 Juegos Harry Potter. Destinado a adolescentes / jóvenes. Lugar: ​ Centro de Información Pública (CIP).​​​

16:00 Taller de lectura y bordado «Natrancadaurdidura» del Libro María Teresa Orta.​Dr. Joao Ribeirete -director del Instituto de Lengua Portuguesa Camoes de Buenos Aires​. ATP. Lugar: Asociación Portuguesa – Belgrano 756.​​​​

16:00 Taller «Cómo contar tu historia, un taller literario y un viaje de autoconocimiento”. Encuentro II, a cargo del Escritor Enzo Maqueira. Destinado a escritores nóveles o con trayectoria aprender más sobre el mágico oficio de la literatura o alguna vez hayan soñado con escribir un libro. Con inscripción. Lugar: Museo Ferroportuario.

16:00 a 21:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

16:30 Presentación libro “¿Gestión cultural o política cultural? Aportes posibles hacia la construcción del trabajo en el terreno de la cultura”, del coordinador del Programa Social de Orquestas Rolando Goldman. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​

17:00 Juegos Harry Potter. Destinado a adolescentes / jóvenes. Lugar: ​ Centro de Información Pública (CIP).​​​​​

17:00 Presentación libro «Potencialidades didácticas de la Inteligencia artificial”, de Silvia Coicaud. ATP. Lugar: CEPTur.

17:30 Presentación libro «Grandes historias de la cocina Argentina», del Historiador Daniel Balmaceda. ATP. Lugar: Austral Hotel – Salón Patagonia.

18:00 Presentación libro «Somos Sobrevivientes», a cargo de Silvia Roxana Piceda y Sebastián Adolfo Cuattromo (Fundadores de la ONG Adultxs por los derechos de la infancia) ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

18:00 Juegos Harry Potter. Destinado a adolescentes / jóvenes. Lugar: ​ Centro de Información Pública (CIP).​​​​

18:00 Capacitación «Hacer escuela: estrategias de gestión y supervisión pedagógica», a cargo del Lic. Marcos Ariel Polo. Capacitación de tres jornadas. Con inscripción previa. Destinado a docentes en general, aspirantes a funciones de gestión escolar y directivos e inspectores en actividad. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 a 20:00 Espacio lúdico «Aprendamos sobre el patrimonio jugando», a cargo de personal Dirección de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura MCR. Destinada a niños/as y padres. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Sala Susana Torres.​​​​

18:30 Presentación libro «Pequeños cuentos» + «El eco del silencio», de Jazmín Rodriguez y Ruparto Huarta. ATP. Lugar: CEPTur.

19:00 Juegos Harry Potter. Destinado a adolescentes / jóvenes. Lugar: ​ Centro de Información Pública (CIP).​​​

19:00 Show musical “Dúo de Tres”. ATP. Lugar:​ Café Cultural- Centro Cultural.​​​

19:30 Charla «Y el fútbol contó un cuento», del Periodista Deportivo Alejandro Apo. ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​​

20:00 Proyección película «O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS» + Exposición Vida y obra sobre José Saramago (Premio Nobel de Literatura). Presenta Dr. Joao Ribeirete -director del Instituto de Lengua Portuguesa Camoes de Buenos Aires. ATP. Lugar: CEPTur.

20:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP). ​​​​

20:00 Conferencia «La pareja un espacio para el crecimiento», de la Lic. Marcela Rodríguez. Destinado a jóvenes y adultos. Lugar: Museo Ferroportuario.

20:00 Show musical “Cocktail Trio & Company”. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.

21:00 Show musical de​Mariana Sosa. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​

21:00 Dibujo – Mural participativo, con Iñaki Echeverria. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP). ​​​​

22:00 Presentación musical de «Rolando Goldman Trío charango, guitarra y percusión». ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.​​​

22:30 Show Musical “Fémina”.​ATP. Lugar: Café Cultural Centro Cultural.​​

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE​​​​​​​​​​

14:00 Seminario «Mitología», a cargo del Escritor Tato Affif. Destinado a adolescentes/ adultos​. Lugar: CEPTur.

15:00 Charla/Taller «La nutrición estética de las y los mediadores de la literatura en las bibliotecas», a cargo de​ la Lic. Patricia Domínguez. Destinado a bibliotecarios/as. Con inscripción. Lugar: Museo Ferroportuario.

15:00 Dibujo – Mural participativo, con Max Aguirre. ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​

15:00 a 23:00 Estación Maquillaje FX. Destinado a niños/as. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.​​​​

15:30 Presentación libro «Correr como vivir», de Aníbal Verdier. ATP. Lugar: CEPTur.

16:00 Charla «El ABC de la pastelería», del Chef Osvaldo Gross. Acompaña Comodoro Turismo. ATP. Lugar: Café Cultural- Centro Cultural.​​​

16:00 JAM Ilustración. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​

16:00 Taller de lectura y bordado «Natrancadaurdidura» del Libro María Teresa Orta. A cargo de Dr. Joao Ribeirete -director del Instituto de Lengua Portuguesa Camoes de Buenos Aires. ATP. Lugar: Asociación Portuguesa – Belgrano 756.​​​​

17:00 Conferencia «Gestionar tu tiempo es liderar tu vida», de la Lic. Adriana Torres. Destinada a emprendedores, público en general. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

17:00 JAM Ilustración. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​​

17:00 Charla «Feminismo para varones”, del Escritor Enzo Maqueira. Destinado a escritores nóveles o con trayectoria aprender más sobre el mágico oficio de la literatura o alguna vez hayan soñado con escribir un libro. Lugar: CEPTur.

17:00 Presentación libro «Garra», de estudiantes de Nivel Secundario de la Escuela de Puerto Pirámides. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural.

17:00 «Cuentos con intérprete de LSA»​, a cargo de Prof. Jimena Rocío Iraola y Prof. Andrea Natalia Echeverría. ATP – Inclusivo-. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Campamento Literario.​

17:00 Show Musical “Había una vez rock”. ATP. Lugar:​Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

17:00 a 20:00 Espacio “Encontrando tus raíces”, de Family Search. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres.​

17:30 Presentación libros «La bicicleta voladora” y “El lab de las emociones”, de la Lic. María Laura Martínez. Destinado a niños/as y padres. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:00 Presentación Solistas Coro Infanto Juvenil Municipal. ATP. Lugar: Café Cultural – Centro Cultural​.

18:00 Experiencia Puck​, con Cristian Acevedo y Victoria Bayona. Modera Georgina Dritsos. Destinado a adolescentes y jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.

18:00 Show Musical “Sin Fronteras”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.​

18:30 Presentación libro «Puerto Deseado y su zona de influencia. Bailando al compás de la lana», de la Dra. Graciela Ciselli. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.

18:30 Charla «Desafíos actuales de la psicología en el contexto pospandemia», a cargo de la Lic. Vanesa Marin (COLPSICH), Lic. Yanina Alderete (COLPSICH) y Lic. Natalia Andraca (Delegación CR). ATP. Lugar: CEPTur.​​​​

19:00 Charla «Argentina bizarra. Los incidentes más insólitos de nuestra historia», del Dr. Matías Bauso.​ATP. Lugar: Auditorio Centro Cultural.​​​

19:00 Experiencia Puck​, con Cristian Acevedo y Victoria Bayona. Modera Georgina Dritsos. Destinado a adolescentes y jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.

19:00 Show Musical de “Quise al paso”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

19:30 Presentación de libro «Las Fábulas de Hisopo. Relatos en pandemia», de Mario Morón. ATP. Lugar: Museo Ferroportuario.​​​​

20:00 Torneo FIFA. Destinado a adolescentes y jóvenes​. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP).​​​​

20:00 Show musical “Bichos de Cera”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

21:00 Torneo FIFA. Destinado a adolescentes y jóvenes​. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP).​​​​

21:00 Show Musical “Simu”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.​​

21:00 Torneo FIFA. Destinado a adolescentes y jóvenes​. Lugar:​Centro de Información Pública (CIP).​​​​

22:00 Show Musical de​“Osky VKL”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

23:00 Show musical de “Rusherking”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural​​​​

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE​​​​​​​​​​

14:00 Presentación libro «Historias de enfermeros latinoamericanos»​+ cierre Banda Infanto Juvenil con entonación Canción del Enfermero. A cargo de Brisa Salud y Bienestar. Disertantes Enfermeros Luis Velazquez (expositor libro), Javier Saldivia (cantante) y Omar Serna (creador canción del enfermero). ATP. Lugar: CEPTur.

14:00 Charla «Goyco en primera persona. Historias, vivencias y anécdotas de un campeón argentino», del ex futbolista Sergio Goycochea. ATP. Lugar: Café Cultural + Centro de Información Pública (CIP). ​​​​

15:00 Presentación Banda Infanto Juvenil. ATP. Lugar: CEPtur.​

15:00 a 18:00 Espacio “Encontrando tus raíces”, de Family Search. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Sala Susana Torres.​​​​

15:00 a 22:00 Estación Maquillaje FX. Lugar: Centro de Información Pública (CIP)- Planta baja.

16:00 Taller de lectura y bordado «Natrancadaurdidura» del Libro María Teresa Orta. Coordina Dr. Joao Ribeirete -director del Instituto de Lengua Portuguesa Camoes de Buenos Aires. ATP. Lugar: Asociación Portuguesa – Belgrano 756.​​​​

16:00 Charla Manga. Destinado a adolescentes/ jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) – Zona Usina Joven.​

16:00 “Cuentos de trenes”, de Germinacuentos, en el marco de Muestra “Estación Viñetas”. Lugar: Museo Ferroportuario – Vagón. ​​​

16:30 Presentación libro «Somos los 4 elementos», de Lu Gaitán. Lugar: Auditorio Centro Cultural.

17:00 Charla «La Patria Sublevada. De Perón a Kirchner», del Lic. Alfredo Silleta. ATP. Lugar: Austral Hotel.​

17:00 “Alma, Cielo y Revolución CAMILA, SIN MIEDO #ElBackstage”. Crear, producir y publicar. Camila Dichiara, Noe Bareille, Mauricio Albacete, Liliana Ostrovsky. Lugar: Centro de Información Pública (CIP) Zona Usina Joven.​​

17:00 a 18:00 “Corto un boleto al vagón”. Proyección de cortos con temática de trenes, de la Muestra “Estación Viñetas”. A cargo de personal Dirección de Artes Visuales y Audiovisuales Secretaría de Cultura MCR. Destinado a estudiantes de todos los niveles. Lugar: Museo Ferroportuario – Vagón.

17:00 «Desfile y concurso de Cosplay Literario». ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).

17:00 «Trawun. Pu. lamngen. (Reunión de hermanos)». Ponencias, presentaciones libros, artesanías de la Comunidad Tehuelche Mapuche Meli Witral Mapu Kimun. ATP. Lugar: CEPTur.

17:00 Show musical “Mecaché Rock”.​ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

18:00 «Desfile y concurso de Cosplay Literario». ATP. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).

18:00 Show musical de​Rafael Quipildor. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

19:00 Torneo FIFA Finales. Destinado a adolescentes y jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​

19:00 Show musical de “La Legua”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

20:00 Torneo FIFA Finales. Destinado a adolescentes y jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​

20:00 Show musical de “The Original Blues Company”.​ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.​​​​

21:00 Show musical de​“Alkimia”. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.

22:00 Torneo FIFA Finales. Destinado a adolescentes y jóvenes. Lugar: Centro de Información Pública (CIP).​​​​​

22:00 Show musical de Valeria Lynch. ATP. Lugar: Escenario Mayor Exterior Centro Cultural.​

MUESTRAS PERMANENTES:

“Espeluznante”. Muestra sobre la historia del horror en la literatura. Lugar: Centro de Información Pública. Durante todo el evento de 09:30 a 22:00 horas.

“Estación Viñeta”. Muestra audiovisual intgeractiva. Lugar: Vagón Museo Ferroportuario. Lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 horas. Sábados y domingo, de 16:00 a 19:00 horas.