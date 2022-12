Croacia y Brasil juegan el primer partido de cuartos

Brasil y Croacia abrirán, hoy a las 12, en el estadio de la Ciudad de la Educación de Doha, el primer partido de cuartos del mundial Qatar 2022.

El arbitro será Michael Oliver y este será el tercer duelo entre ambos países en la gran cita mundialista. Brasil se impuso en los dos anteriores, en 2006 y 2014

Croacia, que solo ha logrado una victoria en el tiempo reglamentado en esta Copa Mundial de la FIFA 2022, tendrá que sobreponerse al desgaste de la tanda de penales contra Japón para intentar sorprender a Brasil este viernes 9 de diciembre en los cuartos de final del certamen. El ganador de la eliminatoria se cruzará en semifinales con Argentina o Países Bajos.

En la fase de grupos, los croatas terminaron segundos de su liguilla, tras empatar sin goles con Marruecos y Bélgica y golear a Canadá. El cuadro balcánico aún no ha desplegado el mismo fútbol que lo convirtió en subcampeón en 2018, y ahora confía en la experiencia de su mediocampo, en el que forman Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic.

Brasil, por su parte, llega a este choque tras doblegar mediante un inapelable 4-1 a la República de Corea en octavos de final. Los pentacampeones del mundo firmaron una de sus mejores actuaciones del Mundial y despejaron cualquier duda que pudiese haber tras sus compromisos iniciales, en los que vencieron a Serbia y Suiza y cayeron ante Camerún.

Novedades de los equipos

Croacia aún no sabe si podrá contar con el lateral izquierdo Borna Sosa, convaleciente de una lesión. Si no se recupera lo sustituirá Borna Barisic. Otra duda es quién actuará en la punta de ataque. Hasta ahora se han probado tres nombres diferentes en la alineación titular: Andrej Kramaric contra Marruecos, Marko Livaja frente a Canadá y Bélgica, y Bruno Petkovic ante Japón.

Cabe la posibilidad de que Kramaric juegue recostado sobre una banda y Livaja por el centro en los cuartos de final.

En Brasil apenas hay incógnitas. La más importante gira en torno al regreso de Alex Sandro tras su contusión. Si se encuentra en condiciones, podrá volver al lateral izquierdo, Danilo formará de nuevo por la derecha y Éder Militão caerá del once.

Posibles formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic.

Sancionados: ninguno

Apercibidos de sanción si son amonestados: Lovren, Modric, Kovacic y Borna Barisic

Lesionados o duda: Sosa

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar; Raphinha, Richarlison y Vinícius Júnior

Sancionados: ninguno

Apercibidos de sanción si son amonestados: Militão, Fred y Bruno Guimarães

Lesionados o duda: Alex Sandro, Alex Telles y Gabriel Jesus