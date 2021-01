Críticas para el director CESIMAR por participar del “debate” minero

A través de un comunicado, los integrantes del CESIMAR (CCT CONICET – CENPAT) expresaron sus cuestionamientos a la participación del Dr. Pedro Barón en la mesa de trabajo sobre el proyecto de zonificación minera y afirmaron que “no representa la visión del instituto”.

“En el día de ayer, 20 de enero de 2021, se realizó una reunión de trabajo sobre el proyecto de zonificación minera 128/20 convocada desde el poder ejecutivo de la provincia del Chubut. El CCT CONICET-CENPAT decidió, a través de su Consejo Directivo, no participar de dicho encuentro; actuando en concordancia con otras instituciones científicas y técnicas, universidades, organizaciones sociales, partidos políticos, autoridades y referentes religiosos, pueblos originarios, y un gran número de ciudadanos y ciudadanas de la Provincia. Las razones para no asistir se encuentran claramente expuestas en la nota de respuesta al Gobernador Arcioni (https://cenpat.conicet.gov.ar/respuesta-del-consejo-directivo-al-gobernador-arcioni/)”, señala el comunicado.

En ese marco, agregaron que “Sin embargo, el Director de la Unidad Ejecutora CESIMAR del CCT CONICET – CENPAT, Dr. Pedro Barón, actuando en uso de sus potestades personales, estuvo presente”.

Un total de 45 integrantes del personal técnico-científico del CESIMAR, entre los que se cuentan investigadores/as, personal técnico y becarios/as doctorales y posdoctorales expresaron que: “La decisión de aceptar dicha convocatoria no fue consultada ni con el Consejo Directivo del CESIMAR ni con el resto del personal, por lo tanto no representa al CESIMAR – CONICET como institución sino que corre por cuenta únicamente del Dr. Barón. De igual manera, las opiniones que pueda haber vertido el Dr. Barón no han sido consensuadas ni discutidas con el personal (ni Consejo Directivo) del CESIMAR, quienes adherimos a la comunicación que oportunamente hizo el CCT CONICET-CENPAT, en concordancia con otras instituciones académicas, al respecto”.

A los investigadores, “Nos preocupa que la presencia del Dr. Pedro Barón pueda ser descontextualizada y utilizada por grupos afines al lobby minero como una validación o legitimación, por parte del CESIMAR, de la metodología que utiliza la Gobernación Chubutense para impulsar este proyecto que no cuenta con el apoyo de gran parte de la ciudadanía”.