Cristina ratificó que no será candidata

La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner anunció el martes que no será candidata a la presidencia por el Frente de Todos en las elecciones del 2023, alegando que no sería «mascota del poder».

«Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal», publicó la ex mandataria en una carta publicada en su web personal, que colapsó.