Cristina no será candidata

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó hace instantes que no será candidata en el 2023 y que cuando termine su actual mandato, «si es que no me matan antes, porque me quieren presa o muerta», dijo que «la mafia judicial» puede ir a buscarla al domicilio desde el que, en el 2003, salió para respaldar a su esposo, Néstor Kirchner, para llegar a la presidencia.

Cristina dejó este anuncio, que lo hizo con la garganta contenida por la bronca, para el final del discurso en el que cuestionó el fallo del Tribunal Oral y desarticuló lo que definió como «mafia judicial», tomando como punto de partida el escandaloso viaje a Lago Escondido, de jueces, funcionarios y expertos mediáticos, pagado por Clarín.

La ex presidenta dijo que la sentencia «ya estaba redactada de antemano la pena que recibió de seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en una causa sobre el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su gestión y la del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

«Esta condena estaba ya escrita», aseguró la exmandataria (2007-2015) el martes tras escuchar la sentencia en su despacho del Senado.

La exmandataria, que puede recurrir el veredicto ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la sentencia no está firme, atribuyó su condena «a un Estado paralelo y a la mafia».

En su alegato, la vicepresidenta leyó el art. 143 que se refiere al delito de administración fraudulenta por el que fue condenada y aseguró que la idea era condenarla, «como finalmente hoy lo hicieron».

Al inicio de su alegato, la vicepresidenta aclaró que la cabeza del Poder Ejecutivo «no tiene el manejo de las leyes de Presupuesto, que es aprobado por diputados y senadores».

«Lo curioso es que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes, y en la ejecución y administración del Presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz», observó.

El veredicto dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de Buenos Aires, en este sentido, proviene de «un sistema paraestatal que se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad y por afuera de los resultados electorales», sostuvo la también presidenta del Senado.

FILTRACIONES

En su defensa, la exmandataria se refirió a unas filtraciones destapadas el fin de semana que dan cuenta de cómo varios jueces federales, un ministro, un fiscal, un empresario y dos directivos del Grupo Clarín coordinaron una coartada falsa para justificar un viaje en un vuelo privado a Bariloche, en la provincia de Río Negro (sur), y su estadía en la estancia del empresario británico Joe Lewis.

El viaje, que realizó el 13 de octubre, involucró al juez federal Julián Ercolini, que fue el magistrado que elevó a juicio oral la causa por la que ahora fue condenada la vicepresidenta, pese a que «años atrás se había declarado incompetente por obras realizadas en Santa Cruz», recordó Fernández.

Junto a Ercolini viajó también su colega Carlos Mahiques, miembro de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal del país, que deberá pronunciarse sobre la apelación que presentará la vicepresidenta respecto a la sentencia condenatoria.

Además estaban su hijo Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires, y a Marcelo DAlessandro, ministro de Justicia y Seguridad en la capital.

También asistieron los jueces Pablo Cayssials, Pablo Yadarola, el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la extinta Secretaría de Inteligencia (SIDE), Leo Bergroth.

Todos ellos se organizaron a través de un grupo de Telegram para difundir una coartada falsa que justificara el viaje, el cual habría financiado el Grupo Clarín, el conglomerado mediático más importante del país, según revelaron el domingo los diarios Tiempo Argentino, Perfil y el portal El Cohete a la Luna.

«Son la familia judicial en su máximo esplendor», definió la vicepresidenta al referirse a todos ellos.

En este juicio, que duró tres años y medio, Fernández enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, por considerar que direccionó 51 proyectos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, condenado también a seis años de reclusión.

Junto a la vicepresidenta y a Báez fueron acusados los restantes 11 acusados en la causa a penas de prisión que oscilan entre los tres años y seis meses y seis años de reclusión.

El caso se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Ésta ha sido la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual comenzó el 21 de mayo de 2019. (Sputnik)