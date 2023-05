Cristina Kirchner será la única oradora en el acto del 25 de Mayo

El kirchnerismo confía en que recibirá una nueva señal de Cristina Kirchner como la armadora electoral de cara al cierre de las listas del Frente de Todos en el acto del 25 de mayo. Aún queda entre los militantes alguna esperanza de que la vicepresidenta se postule a un cargo pese a que en la carta publicada esta semana ratificó que «no será mascota del poder de ninguna candidatura», pero mantiene las opciones abiertas.

El ala dura del cristinismo no se resigna a la idea de que no será candidata a la Presidencia ni a ningún otro cargo. «Todo es posible hasta que no esté el candidato», insisten desde la llamada «Mesa de Ensenada» que organiza el acto que se llevará a cabo en la Plaza de Mayo.

La declinación a la candidatura presidencial dejó una sensación de tristeza en el interior del kirchnerismo. Esperan que en la movilización de la semana próxima la ex presidenta haga un anuncio sobre cuál será el proyecto y los lineamientos que deberán seguir quienes compitan en las elecciones. En las charlas entre los dirigentes del Frente de Todos aseguran que Cristina será la armadora de las candidaturas pero además del programa de Gobierno para encarar los comicios.

El acto en la Plaza y otro operativo clamor

El 25 de mayo es una fecha emblemática para el kirchnerismo porque se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. La militancia K espera que se levante la mano de un candidato, incluso el brazo de ella misma, que será la única oradora de la convocatoria. «Hay varios escenarios y no descartamos ninguno, incluso que se nomine a presidenta o senadora por la provincia de Buenos Aires», insistieron los organizadores del evento que no se resignan a dar por terminado el «operativo clamor» y quieren «reventar la Plaza de Mayo y llenar la avenida 9 de Julio».

La carta publicada por la vicepresidenta dejó varios análisis internos, como porque ejemplo, quien la reemplazará ahora; si habrá un candidato de unidad en la alianza; o competirán todos en una PASO el 13 de agosto. Pero hay un sector que cree que «todavía no hay nada cerrado» sobre la candidatura de Cristina y que el clamor que reciba el 25 podría modificar su postura.

La movilización que se anunció el jueves pasado incluirá un recorrido por la avenida 9 de julio para confluir en un acto en Plaza de Mayo, donde la única oradora será de Cristina Kirchner. Todavía no fue confirmada la presencia del presidente Alberto Fernández o si fue invitado pese a que el acto se hará a pocos metros de su despacho. El mandatario participaría del tradicional tedeum en la Catedral de Buenos Aires junto a su gabinete. Todavía no se informó que permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires durante el feriado puente turístico.

El evento había sido planificado originalmente como parte de un «operativo clamor» para que la ex presidenta se presente como candidata este año y se iba a realizar en la avenida 9 de Julio. Los detalles de la movilización fueron acordados en la cumbre que se realizó en la sede de Smata con dirigentes sociales y políticos, que ya lanzaron convocatorias en las redes sociales. La Cámpora convocó con el slogan de «Argentina con Cristina» y el PJ bonaerense lo hizo con la frase «Viene Cristina. Todos a la Plaza».