Créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia: como obtenerlo

La ANSeS ha confirmado que la línea de créditos para trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, seguirá disponible durante todo octubre. Estos préstamos ofrecen hasta $400.000 para salarios de hasta $700.875, con una tasa de devolución del 50%. El dinero se deposita en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del empleado y la solicitud se puede realizar únicamente a través de la página web del organismo o de la aplicación mi ANSeS, de 10 a 20 todos los días.

Los requisitos para acceder a este préstamo son: residir permanentemente en Argentina, tener al menos seis meses de antigüedad laboral, ser trabajador en relación de dependencia que aporta a la ANSeS, tener un salario no superior a $700.875 brutos mensuales, ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde se recibe el sueldo, tener más de 18 años y no estar en edad de jubilación al momento de pagar completamente el préstamo, no estar en la situación 2 de la Central de Deudores del Banco Central, no ser titular de una jubilación o pensión, y no ser empleado eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

La ANSeS ha señalado que realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, entre otros aspectos) de cada solicitante para autorizar el préstamo. Para realizar el trámite, se deben seguir los siguientes pasos: ingresar a mi ANSeS con la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción «Créditos trabajadores en relación de dependencia», generar la solicitud y visitar una oficina de la ANSeS sin turno previo con el código de solicitud para confirmar la identidad y completar el trámite.