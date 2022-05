«Coya” Chavero: “Yupanqui no necesita estatuas, sino leer y aprender de su obra”

Roberto “coya” Chavero, hijo de Atahualpa Yupanqui, comentó a LU4 la importancia de la obra artística de su padre al cumplirse 30 años de su muerte.

“Estoy todos los días trabajando con la obra de mi padre y mi madre, y los recuerdos personales quedan en mi corazón, conservando los buenos momentos pasados sin pena o dolor”, manifestó.

“La obra de Atahualpa Yupanqui es un patrimonio nuestro, de la cultura argentina, pero que también es reconocida en todo le mundo; con su pensamiento y su forma de ver el mundo que es absolutamente necesaria, así lo vivimos nosotros y quienes trabajamos son su obra, sin fomentar n personalismo que él nunca lo cultivó”, subrayó.

Chaveo agregó que “Yupanqui no necesita estatuas o calles con su obra, sino leer y aprender de su obra y todo lo que nos dejó. No necesita que nadie venga a lustrarle el bronce”.

“Los grandes del arte no necesitan mucha elaboración o despliegue para decir cosas profundas que nos ayudan a pensarnos. Yupanqui no nos da respuestas, sino que nos ayuda a formularnos las preguntas justas para resolver nuestro propio camino; por eso es muy complicado para mucha gente arrimarse a su obra porque buscan la salida fácil”, sentenció.