Corzo: “Néstor fue un gran cuadro militante del peronismo”

Liliana Corzo, Coordinadora del CNCPS (Consejo nacional de Coordinación de políticas sociales), expresó a LU4 sus experiencias y sentimientos por el fallecimiento de Néstor Kirchner hace once años atrás.

“Es un día muy especial para los patagónicos porque Néstor fue un intendente y gobernador patagónico, que llegó a la Presidencia y que pensó la distribución de los fondos nacionales de manera tan federal”, comentó.

Luego agregó que “Ese día estaba trabajando con el Censo 2010 y cuando me enteré no podía creerlo, teniendo que replicarle al resto de los compañeros la triste noticia. Era un tipo muy joven que le deba todo lo que podía y no se cuidaba mucho. Lo amábamos tanto y le exigíamos tanto que lo cuidamos muy poco”.

“Todos los integrantes de la política y de todos los sectores tenemos que tomar nota, asimilar y pensando en esa gran línea de conducción, tanto para el país, para Latinoamérica y la geopolítica del mundo”, indicó

Para Corzo, “Es un día de mucha responsabilidad y congoja, además de que yo tuve el honor de conocerlo de cerca, inclusive integrando la Junta Promotora ‘Néstor Kirchner Presidente’; pudiéndole plantear muchas cosas y él tenía una capacidad de escucha tremenda”.

“Todos recibimos algo de Néstor y hoy tratamos de multiplicar la tarea que él nos legó. Néstor fue un gran cuadro militante del peronismo, para fortalecerlo y retomar la institucionalidad de la ciudadanía política, acompañando a todos los movimientos para fortalecer la democracia”, concluyó.